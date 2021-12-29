Bugün kimin maçı var sorusu günün hakkında en çok araştırma yapılan sorularının başında geliyor. Futbolseverler, bugün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçları, maçların ne zaman başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte 29 Aralık maç programı...



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

29 ARALIK ÇARŞAMBA

13.00 Alanyaspor - Mardin BB (A Spor)

15.00 Karagümrük - Bodrumspor (A Spor)

17.00 Adana Demirspor - Ankaraspor (A Spor)

18.30 Göztepe - Samsunspor (A Spor)

21.00 Fenerbahçe - Afyon Afjetspor (A Spor)

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