Futbolda heyecan Şampiyonlar Ligi maçlarıyla devam ediyor. 4. hafta heyecanın 2. gününde 4 grupta, 8 karşılaşma ekranlara gelecek. Oldukça çarpıcı maçların oynanacağı günde hangi maçların oynanacağı ve hangi kanallarda izleyicilerle buluşacağı ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, ayrıntılar...