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Bugün hangi diziler var, bu akşam TV'de neler var? 28 Temmuz 2022 Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

Bugün TV'de neler var? 28 Temmuz Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TV8, FOX TV, TRT 1 yayın akışı

TV yayın akışı 28 Temmuz Perşembe akşamı araştırılıyor. Bu akşamı evde televizyon karşısında geçirecek olan izleyiciler ekranlarda yayınlanacak olan dizi, film ve programları merak ediyor. Bugünkü TV yayın akışına göre; Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni, Jurassic World: Yıkılmış Krallık, Kazanan Restoran, Baba Parası, Seni Kalbime Sakladım, MasterChef Türkiye ve birçok yapım yayınlanacak. İşte 28 Temmuz TV yayın akışına göre Perşembe bugünkü Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

28.07.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL

  • TV yayın akışı bu akşam televizyon izlemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programları merak eden vatandaşlar 28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışını araştırıyor.  Peki bugün TV'de neler var? İşte 28 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı ve TV rehberi...

  • SHOW TV YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ 2022

    07:30 Yeni Gelin

    10:30 Şef Kapımda

    12:15 Bir Şansım Olsa

    15:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

    18:25 Show Ana Haber

    20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    23:15 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    02:15 Demet Akbağ ile Güldürme Beni

    04:15 Şef Kapımda

  • KANAL D YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ 2022

    06:30 Küçük Ağa

    08:30 Afili Aşk

    10:00 Yaprak Dökümü

    12:00 Kanal D Haber Gün Ortası

    13:00 Magazin D Yaz

    14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    16:15 Aşk-ı Memnu

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    22:30 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

    01:15 Jane'in İntikamı

    02:45 Jane'in İntikamı

  • FOX TV YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ 2022

    08.00 Çalar Saat

    10.45 Ekonomi Arası

    10.50 Sen Çal Kapımı

    13.00 En Hamarat Benim

    16.00 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

    20.00 Kazanan Restoran

    22.15 İlk Buluşma

    00.30 Esra Ezmeci ile Karşı Karşıya

    03.45 Her Yerde Sen

    06.00 Kefaret

  • ATV YAYIN AKIŞI 28 TEMMUZ 2022

    06:00 Sen Anlat Karadeniz

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Bir Zamanlar Çukurova

    13:00 atv Gün Ortası

    14:00 Kardeşim Benim 2 - Yerli Sinema

    16:00 Kardeşlerim

    18:40 atv Ana Haber

    20:00 Baba Parası - Yerli Sinema

    22:10 Çılgın İkili 2 - Yabancı Sinema

    01:05 Çılgın İkili 2 - Yabancı Sinema

    03:45 Golden Slumber - Yabancı Sinema

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