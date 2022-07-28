TV yayın akışı bu akşam televizyon izlemek isteyenlerin gündeminde yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak dizi, film ve programları merak eden vatandaşlar 28 Temmuz 2022 Perşembe TV yayın akışını araştırıyor. Peki bugün TV'de neler var? İşte 28 Temmuz Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı ve TV rehberi...