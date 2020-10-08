Sonbahar mevsimine girilmesiyle birlikte yağmurlu ve fırtınalı günler de kapıya dayandı. Özellikle olumsuz hava koşullarının cihazlarda hasarlar yaratarak veri kaybına neden olabildiğine dikkat çeken uzmanlar, hem şirketlere hem de uzaktan çalışanlara hava koşullarından etkilenen cihazlardaki verilerini korumanın yollarını sıralıyor.
Veri kaybı, olumsuz hava koşullarından dolayı sıkça yaşanan bir problem haline geliyor. Yazın cihazların aşırı ısınmaları, sonbahar ve kış aylarında ise yağmur, fırtına veya soğuk havalar cihazları ciddi derece etkiliyor.
Bu dönemlerde veri kayıplarında artış yaşanmasına kullanıcıların da dikkatsizliğinin katkı sağladığını aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, depolama cihazlarını bu gibi durumlarda olası bir hasardan korumak ya da hasar sonrası yanlış müdahalede bulunmamak adına kullanıcıların bilmesi gerekenleri paylaştı.
YILDIRIM DÜŞMELERİNE VE ELEKTRİK KESİNTİLERİNE DİKKAT!
Sonbahar mevsiminde artış gösteren şiddetli yağmurlar, trafiği ya da sosyal hayatı etkilediği gibi cihazların çalışma durumlarını da etkileyebiliyor. Özellikle evden çalışılan bir dönem içerisinde iş için kullanılan cihazlarda yaşanabilecek sorunlar konusunda kullanıcıları uyaran Günal, yıldırım düşmelerinin bu dönemde ani veri kayıpları yaşatabileceğine, böyle bir zararı önlemek için güç kaynağı ile cihazların elektrik kablosu arasında bir voltaj sabitleyicinin kullanılmasını gerektiğine dikkat çekti.
Aynı zamanda elektrik kesintilerine karşı da kullanıcıların tedbirli olmasını öneren Günal, cihazların ani kapanmalara uğramasını engelleyecek çözümlerle veri kaybının önüne geçecek önlemler alınmasının altını çizdi.
HAVADAN DOLAYI ETKİLENEN CİHAZLARDA BUNLARI YAPMAYIN!
Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Günal, hava koşullarından dolayı etkilenen cihazlarda verinin kurtarılması için uzak durulması gereken hataları şöyle sıraladı:
1- Hasarlı laptop, masaüstü bilgisayar, telefon, tablet ya da hard diskleri çalıştırmayı kesinlikle denemeyin.
2- Verilerinizin tamamen kaybolmasını önlemek adına zarar gören hiçbir diskin ya da sunucunun içini açıp parçalara ayırmayın ya da temizlemeye çalışmayın.
3- Yağmur gibi nedenlerle sıvı temasına maruz kalan cihazları açıp kurutmaya çalışmayın. Saç kurutma makinesi gibi cihazların maruz bıraktığı sıcak, diskleri aşındırarak hasarı artırır. Diski nemli haliyle bırakıp profesyonel ellere teslim etmek ise veri kurtarma şansını artıracaktır.
4- Fiziksel hasar görmüş bir hard diskteki verileri, veri kurtarma yazılımı aracılığıyla kurtarmayı denemeyin. Bu tür yazılımlar, sadece tamamen çalışan ve böyle bir hasara sahip olmayan disklerde işe yarar.
5- Zarar ne kadar ciddi gözükürse gözüksün, verilerinizin kurtarılamayacağına emin olup verinizden vazgeçmeyin. Medyanızla bir profesyonel veri kurtarma hizmetlerine başvurarak veri kurtarma seçeneklerinizi ve şansınızı öğrenin.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!