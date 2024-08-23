Dua kapılarının açık olduğuna ve yapılan tövbelerin kabul edildiğine inanılan Cuma günü geldiğinde cemaat öğle namazı saatinde, Cuma namazı kılar. Namaz saatleri her hafta ve her ile göre değişiklik gösterdiğinden Diyanet İşleri haftalık olarak namaz saatlerini paylaşır. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, İşte 23 Ağustos 2024 il il cuma namazı vakitleri...