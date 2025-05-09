Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür ve her cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Kur’an-ı Kerim’de özellikle önemine vurgu yapılır ve bu vakitte alışverişin bırakılıp Allah’ın zikrine yönelinmesi emredilir. Cuma namazı, iki rekât farz ve öncesinde verilen hutbeyle birlikte, Müslüman toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 9 Mayıs Cuma il il Cuma namazı saatleri...