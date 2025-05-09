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        Haberler Bilgi Gündem Bugün Cuma namazı kaçta? Diyanet İşleri ile 9 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il Cuma namazı saatleri

        Bugün Cuma namazı kaçta? 9 Mayıs Cuma İstanbul, Ankara, İzmir ve il il namaz saatleri

        Cuma namazı, İslam dininde Müslümanların bir araya gelerek topluca kıldıkları haftalık namazdır. Bu namaz, cuma günü öğle vaktinde kılınır ve öncesinde hutbe okunur. Hutbe, cami imamı tarafından verilen, toplumu dini ve ahlaki konularda bilgilendiren kısa bir konuşmadır. Cuma namazı, Müslümanların hem manevi olarak arınmasına hem de toplumsal bağlarının güçlenmesine katkı sağlar. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, il il 9 Mayıs 2025 Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.05.2025 - 09:43 Güncelleme: 09.05.2025 - 09:43
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        • 1

          Cuma namazı, Müslümanlar için haftalık toplu ibadet günüdür ve her cuma günü öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Kur’an-ı Kerim’de özellikle önemine vurgu yapılır ve bu vakitte alışverişin bırakılıp Allah’ın zikrine yönelinmesi emredilir. Cuma namazı, iki rekât farz ve öncesinde verilen hutbeyle birlikte, Müslüman toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir ibadet olarak kabul edilir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, 9 Mayıs Cuma il il Cuma namazı saatleri...

        • 2

          9 MAYIS İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 9 Mayıs Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          9 MAYIS İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 9 Mayıs Cuma namazı saat 13.13'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          9 MAYIS ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 9 Mayıs Cuma namazı saat 12.50'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          9 MAYIS BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 9 Mayıs Cuma namazı saat 13.05'te kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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