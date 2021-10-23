HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip Hafta Sonu yani Cumartesi-Pazar günleri kapalı olurlar.

Ancak banka şubesi bulunan bazı AVM'lerde, hava alanlarında ya da süpermarketlerde bankaların hafta sonu da hizmet verdiği olur. Ancak bunun için bankaların bu merkezlerde bulunan şubelerinin kontrol edilmesi gerekir.