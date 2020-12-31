Yeni yılın ilk günü yani 1 Ocak uzun zamandır resmi tatiller takviminde yer alıyor. 2021 yılı için heyecanlı bekleyiş sürerken vatandaşlar 31 Aralık'ın resmi tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, bugün (31 Aralık) resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü?

31 ARALIK TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılın son günü olan 31 Aralık 2020 tarihi akşamı yeni yıla girilecek fakat 31 Aralık tatil değildir. 31 Aralık tarihinde tüm kurum, kuruluş ve işletmeler mesailerine olduğu gibi devam edecek.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Her sene olduğu gibi bu sene de 1 Ocak Cuma günü resmi tatil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Cuma gününden ibaret olacak. Bu sene 1 Ocak'ın cuma gününe denk gelmesi hafta sonunun da yılbaşı tatili gibi resmi tatil olduğunun düşünülmesine neden oldu ancak bu doğru değil.