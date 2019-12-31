Buğday üretimi 2019'da yüzde 5 düştü

31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında geçtiğimiz yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1.4, sebzelerde yüzde 3.5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 0.3 arttı.
Üretim miktarları yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 63.8 milyon ton, sebzelerde 31.1 milyon ton ve meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti.
TÜİK verilerine göre, 2019 yılında geçen yıla göre;
- Tahıl ürünleri üretim miktarları geçtiğimiz yıla göre yüzde 0.02 azalarak yaklaşık 34.4 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Buğday üretimi yüzde 5.0 azalarak 19 milyon tona gerilerken, arpa üretimi yüzde 8.6 artarak 7.6 milyon tona yükseldi; çavdar üretimi yüzde 3.1 azalarak 310 bin tona gerilerken, yulaf üretimi yüzde 1.9 artarak 265 bin tona çıktı.
- Baklagillerin önemli ürünlerinden yemeklik bakla yüzde 7.1 azalarak yaklaşık 5.5 bin ton, yeşil mercimek yüzde 1.5 artarak 43.6 bin ton, yumru bitkilerden patates de yüzde 9.4 artarak yaklaşık 5 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 7.1 artarak 150 bin ton oldu.
- Tütün üretimi yüzde 7.0 azalarak 70 bin ton, şeker pancarı üretimi ise yüzde 3.7 artarak 18.1 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Sebze ürünleri üretim miktarı yüzde 3.5 artarak yaklaşık 31.1 milyon ton oldu.
- Sebze ürünleri alt gruplarında üretim miktarları incelendiğinde, yumru ve kök sebzeler yüzde 8.4, meyvesi için yetiştirilen sebzeler yüzde 2.7, başka yerde sınıflandırılmamış diğer sebzeler ise yüzde 5.5 arttı.
- Sebzeler grubunun önemli ürünlerinden, domateste yüzde 5.7, kuru soğanda yüzde 13.9, hıyarda yüzde 3.7 artış olurken, karpuzda yüzde 4.0, sivri biberde yüzde 3.0, patlıcanda yüzde 1.6 azalış oldu.
- Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.3 artarak yaklaşık 22.3 milyon ton olarak gerçekleşti.
- Meyveler içinde önemli ürünlerin üretim miktarlarına bakıldığında, bir önceki yıla göre kayısı yüzde 12.9, nar yüzde 4.0, çilek yüzde 10.4 arttı, elma yüzde 0.2, limon yüzde 13.6 azaldı.
- Turunçgil meyvelerinden mandalina yüzde 15.2 azaldı, sert kabuklu meyvelerden ceviz yüzde 4.7 arttı.
- Muz üretiminde yüzde 9.9 artış, portakalda ise yüzde 10.5 azalış oldu.
- Süs bitkileri üretim miktarı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0.4 arttı. Süs bitkileri üretimi içindeki paylar incelendiğinde kesme çiçekler yüzde 63.6, diğer süs bitkileri yüzde 36.4'lük bir paya sahiptir.
- Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 3.6, dış mekan süs bitkileri yüzde 0.7 artarken, iç mekan süs bitkileri yüzde 14.1 azaldı."
- Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında geçtiğimiz yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 1.4, sebzelerde yüzde 3.5, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde üretim yüzde 0.3 arttı.
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