19 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Buğday unu pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin aralarında anlaşarak fiyat artırmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal edilip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;
1. Aksu Gıda İhtiyaç Maddeleri Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.
2. Aydıngüler Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.
3. Bafra Un Yem Gıda San. ve Tic A.Ş.
4. Birsan Birlik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
5. Dayıoğlu Un Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.
6. Gözeli Yem Gıda Tar. Hayv. Ürt. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
7. Güneydoğu Un Sanayicileri Derneği
8. Kozlu Gıda İmalat Sanayi Ticaret ve Taşımacılık A.Ş.
9. Nihoruz Gıda San. Tic. A.Ş.
10. Özmercan Kardeşler Gıda İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.
11. Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
12. Unsan Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.
hakkında soruşturma açılmasına, 19-21/305-M sayı ile karar verilmişti.
Rekabet Kurulu 24.10.2019 tarihli toplantısında;
1. Karadeniz Un Sanayicileri Derneği
2. Akmehmet Gıda San. ve Tic. A.Ş.
3. Amasya Un Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.
4. Alaybeyi Gıda San. ve Tic. A.Ş.
5. Hatap Değirmenleri Gıda San. ve Tic. A.Ş.
6. Pak Petrol Ürünleri Gıda ve İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
7. Taflan Un İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.
8. Unay Un San. ve Tic. A.Ş.
9. Usta Un Gıda Motorlu Araçlar Nak. Tur. San. Tic. A.Ş.
10. Ünsan Ünye Un San. ve Tic. A.Ş.
11. Yüksel Un İrmik ve Bakliyat Unları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
12. Zafer Un Fabrikası
hakkında soruşturma açılmasına ve bu soruşturmanın 19-21/305-M sayı ile yürütülen soruşturma ile birleştirilmesine 19-36/540-M sayı ile karar verdi.
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