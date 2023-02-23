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Buğday Ruşeymi Nasıl Tüketilir?

Besin kaynağı yönünden son derece zengin olan buğday ruşeyminin birden farklı tüketim şekli vardır.

İşte tüketim yolları:

Süt, kefir ya da yoğurt tarzı ürünlerle karıştırılarak tüketilebilir.

Meyve salatalarına ilave edilebilir.

Kurabiye ya da ekmek hamuruna eklenebilir.

Yemek pişirirken baharat niyetine kullanılabilir.

Haşlayarak lapa haline getirilerek herhangi bir karışıma eklenmeden sade olarak da tüketilebilir.

Dilerseniz sabah kahvaltıda omletlerinize de katabilirsiniz.

Mücver, kek, pizza ya da kreple de tüketebilirsiniz.

Ruşeym Nasıl Kullanılır?

Son derece fazla omega ve vitamin içeren buğday ruşeymi bol buğdaydan elde edilen bereketli bir besin kaynağıdır. Ruşeym spesifik bir tüketim miktarına sahip değildir. Ancak olası sorunları önlemek amacıyla günde bir çorba kaşığıyla tüketimine başlayabilirsiniz. Çünkü fazla tüketimi aşırı lif alımına sebep olacağından dolayı sindirim sistemi üzerinden istenmeyen etkiler doğurabilir.

Bebeklerde Ruşeym Nasıl Kullanılır?

Bebekler büyüme serüvenine takriben pek çok ek gıdaya ihtiyaç duyar. Bebek 8 aylık olduktan buğday rüşeymi ek gıda olarak verilebilir. 1 yaşından sonra sadece ısıtılarak değil çiğ olarak da ruşeymi tüketilebilir. Gerek sindirim sistemine olan faydası gerek omega ve b vitamini deposu olması nedeniyle ruşeym, bebeğin gelişimi açısından oldukça önemlidir. Ancak içeriğinde oldukça fazla gluten bulunduğundan dolayı bebeğe verilen miktar iyi gözlemlenmelidir. Peki, bebeklerde ruşeym nasıl kullanılır? Bebeklerde katı gıda tüketimi belirli yaşa kadar tam anlamıyla gerçekleşmediğinden dolayı ruşeym lapa ya da çorbaya karıştırılarak servis edilmelidir. Genellikle bu noktada karşımıza çıkan en iyi seçenek meyve püreleri ve çorbalardır.

Buğday Ruşeymi Diyet Tarifleri

İçerdiği zengin lif oranıyla uzun süre tok kalmanızı sağlayarak sindirim sistemini düzenleyen ve yağ yakımına yardımcı olan buğday ruşeymi kilo verme yolculuğunda da sizi yalnız bırakmayacaktır. Hızlı yağ yakımıyla vücuttaki toksinleri uzaklaştıran rüşeymi için pek çok diyet tarifi mevcuttur. İşte buğday ruşeymi diyet tarifleri:

Yoğurt ve greyfurtlu parfe

240 gr yağsız diyet yoğurt

1 çorba kaşığı buğday rüşeymi

Yarım tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı çekilmiş keten tohumu

1 adet greyfurt/farklı meyve

Ruşeymli omlet

3-4 tane yumurta

4 yemek kaşığı ruşeym

2 dal dereotu

2 dal maydanoz

Beyaz peynir

Tuz

Karabiber

Bir miktar pul biber

Ruşeymli Köfte Tarifi

1 çay bardağı ruşeymi

1 buçuk çay bardağı su

2 kaşık zeytinyağı

2 kaşık un

2 tane taze soğan

Maydanoz

Dereotu

Kimyon

Tuz

Ruşeym Nasıl Elde Edilir?

Tohumun üreyip çimlenmesini sağlayan kısımda yer alan ruşeym, buğdayın yapı taşı ve özüdür. Ruşeym buğdayın işlenerek una dönüştürmesi sırasında özel bir ayrıştırmaya maruz kalır. 1 kilosunun üretimi için 1 ton kadar buğdaya ihtiyaç duyulur. Çoğu besin kaynağından 2 kat fazla besin değerine sahiptir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk