Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir? Çam Kozalağı Reçeli Günde Ne Kadar İçilmeli?

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Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Tüketilir?

Özellikle kahvaltı sofralarını süsleyen çam kozalağı reçeli sade olarak tüketilebildiği gibi ekmeğe sürülerek de tüketilebilir. Doğrudan olarak reçeli isterseniz günde 1 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz. Fazla tüketimi istenmeyen etkiler doğurabileceğinden dolayı günlük tüketim miktarı 1 yemek kaşığını geçmemelidir. Çocuk ve yaşlılarda bu tüketim miktarını azaltabilirsiniz. Bunun dışında tahin ya da yoğurtla karıştırarak da yiyebilirsiniz.

Çam Kozalağı Reçeli Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Çam kozalağı reçeli içerdiği zengin vitamin ve mineral değerleriyle başta üst solunum yolu hastalıkları olmak üzere pek çok rahatsızlığa şifa kaynağı olmaktadır. Astım, bronşit hastaları için destekleyici bir tedavi olarak çam kozalağı reçelinden faydalanılabilir. Balgam söktürücü özelliği sayesinde bronşlarınızı rahatlatacaktır. Sabahları aç karnına kahvaltıdan önce tüketebilirsiniz. İşte, çam kozalağı reçelinin hastalıklar üzerinde başlıca faydaları:

Üst solunum yolu hastalıklarında destekleyici bir tedavi olarak kullanılabilir.

Nezle, grip tarzı rahatsızlıklarda vücut direncini arttırır.

Özellikle sigara içenlerin akciğerlerinde oluşan hasarları hafifletir, akciğeri temizler.

Enerji verir.

Vücudun ihtiyacı olan minerallere sahiptir.

Gastrit ve ülseri hafifletir, mide sorunlarına iyi gelir.

Hücreleri yenileceği özelliği vardır.

Diş etlerini güçlendirir, çürük oluşumunun önüne geçer.

Aromatik kokusuyla stresinizi bertaraf eder, dinginlik ve sakinlik verir.

Yağını saçlarınıza sürerseniz canlılık verdiğini fark edeceksiniz.

Bağırsaktaki parazitleri temizler.

Tahriş olan deriyi onarır. Ağız içindeki yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Uyku düzeninin sağlanmasına yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarından sizi korur.

Vücudu virüslere karşı korur.

Doku hasarını onarıcı etkisi vardır.

Kozalak Reçeli Ne Kadar Yenmeli?

Özellikle solunum yolu hastalıklarının kurtarıcı olan çam kozalağı reçelinin aşırı tüketimi istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Yetişkinler için günlük bir yemek kaşığı çam kozalağı reçelinin tüketilmesi uygundur. Ancak bu miktar çocuk ve yaşlılar için daha azdır. Aşırı tüketimi halinde sindirim sorunları baş gösterebilir. Çam kozalağında bulunan şeker sebebiyle fazla tüketime bağlı olarak birden kan şekeriniz yükselebilir. Her bünyede açığa çıkan reaksiyonlar farklı olacağından ötürü farklı sağlık sorunları yaşanabilir. Bu sebeple önerilen tüketim miktarının üstüne çıkmamamız gerekiyor.

Çam Kozalağı Reçeli Nasıl Yapılır?

Çam kozalağı reçelinin evde kolayca hazırlanabilen pratik bir tarifi vardır. İşte çam kozalağı reçeli yapmak için gerekenler:

30-40 adet kozalak

5 litre su

5 kilo kadar toz şeker

Yarım limon suyu

Topladığımız kozalakları iyice sudan geçirdikten bir tencerede su ile kaynatmamız gerekiyor. Ortalama 1,5 saat kadar kaynattığımız kozalaklara 1,5 litre kadar toz şeker ilave edelim ve ara ara karıştıralım. Bu sırada oldukça büyük köpükler oluşacaktır. Tahta bir kaşık yardımıyla bu köpükleri çam kozalakların üzerinden alalım. Reçel kıvamına gelen kozalaklara yarım limonu suyunu ekleyelim ve 5 dakika kadar daha kaynatalım. Kaynatma işleminden sonra hazır hale gelen reçelleri kavanozlara dolduralım ve ortalama 12 saat kadar bekletelim. Reçelimiz hazır olacaktır.

**Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk