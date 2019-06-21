21 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Eser, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tarım konusunda dünyada çok etkili olduğunu ve bu etkinin oluşmasındaki en büyük nedenin iklim şartları ve bulunduğu konumdan kaynaklandığını bildirdi.
Türkiye'de ürün çeşitliğinin Avrupa'ya göre çok daha fazla olduğunu vurgulayan Eser, "Tüm Avrupa kıtasından daha fazla çeşitliliğe sahibiz. Üretim açısından çok büyük zenginliklerimiz var bizim. Türkiye'de yaklaşık 630 mikroklima ( farklı özellikleri olan küçük alanlı iklim) var. Bu Avrupa'nın tamamında yok. Bitki ıslahının önemi, elimizdeki türlerin çeşitliliğinin arttırılması çok önemli. Çünkü bu kadar değişik çeşitlilikte hem verim, hem kalite çok ciddi şekilde artırılabilir." diye konuştu.
"BİZ BUĞDAYDAKİ BAŞARIMIZI DİĞER ÜRÜNLERE DE YANSITMAK ZORUNDAYIZ"
Türkiye'ye yapılan yatırımlarla tarım açısından büyük bir gelişme ve ivme yakalandığını ifade eden Eser, bu çıkışın devletin çiftçiye vermiş olduğu önem ve destekten kaynaklandığını ifade etti.
Eser, Türkiye'nin tahıllarda ve özellikle de buğday üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında olduğunu vurguladı.
Özellikle buğday ıslahı, arpa ıslahı, gerek ekmeklik buğday, gerekse de makarnalık buğdayın ıslahı konusunda dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olduklarını anlatan Eser konuşmasına şöyle devam etti:
"Bizim geliştirmiş olduğumuz bir ton 200 kilo verim veren çeşitler mevcut. Bu Türk ıslahçısının başarısını gösteriyor. Biz buğdaydaki başarımızı diğer ürünlere de yansıtmak zorundayız. Mısırda, ayçiçeğinde nohutta, mercimekte tüm ürünlerde bunları yapabilecek güçteyiz. Yeter ki imkanlar sağlansın. Avrupa ile karşılaştırdığımız zaman biz kendi şartlarımızla buğday konusunda hiç kötü değiliz. kendi şartlarımızla Avrupa'dan daha iyiyiz. Şunu karıştırmayalım, Fransa'nın İngiltere'nin, Avrupa'nın ekolojisi ile Türkiye'nin ekolojisi farklı. Biz de ortalama yağış 450-500 milimetre. Avrupa'da bin milimetre. Aradaki fark çok önemli. Bu nedenle biz bu şartlarda en iyisini yapmaya gayret ediyoruz."
Türkiye'de bu sene buğday veriminin çok iyi olduğunu aktaran Eser, rekoltenin yükselmesinde iklim şartlarının önemine vurgu yaptı.
Eser, "Şükürler olsun bu sene buğday hasadı iyi gidiyor. Bu sene iklim Türkiye'de özellikle tahıllar için çok güzel geçti. Güneyde alınan verimler 600 kilogram civarında. Trakya'da da ufak ufak hasatlar başladı. Aldığımız rakamlar çok iyi. 650 - 700 kilo civarında rakamlar geliyor. İnşallah ortalamayı bu civarlarda tutarız diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!