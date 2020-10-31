Gücü sınırları zorluyor

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Fransız süperspor otomobil üreticisi Bugatti, bin 825 beygir gücündeki yeni otomobilini tanıttı.

Bolide isimli spor otomobilin sadece pistlerde asfalta çıkabileceği açıklandı. Bin 240 kilogram ağırlığındaki otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 2.17 saniyede, 0-200 km/s ivmelenmesine ise 4.36 saniye içinde tamamlıyor.

Bugatti'den yapılan açıklamada, performans değerleri baz alınarak Bolide'nin teoride 0'dan 500 km/s hıza 20.16 saniyede ulaşabileceği kaydedildi.

Bolide'nin tork değeri ise, 8.0 litrelik motoru 110 oktanlık yarış yakıtı beslendiği takdirde bin 850 Nm'ye ulaşıyor.

Markanın hız rekoru kıran modeli Chiron'dan daha kısa ölçüye sahip olan Bolide'nin yüksekliği 995 milimetre olarak açıklanıyor.

Pist için geliştirilmesinden dolayı yere yakın olan aracın aks mesafesi ise Chiron'dan 52 milimetre daha fazla olacak şekilde 2743 milimetre.8 ayda geliştirildiği belirtilen modelin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Son zamanlarda 22 yıldır bünyesinde bulunduğu Volkswagen Grubu tarafından satılacağı iddiaları ile gündeme gelen Bugatti, geçtiğimiz yıl dünyanın en pahalı otomobilinin üzerindeki örtüyü kaldırmıştı.

La Voiture Noire isimli otomobilin, 18.9 milyon dolara satılarak en pahalı otomobil unvanını aldığı bildirilmişti.