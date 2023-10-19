BUBBLE TEA'LERİN İÇERİSİNDE EKSTRA ŞEKER VE KAFEİN BULUNUYOR

Katılımcılar neredeyse haftanın yarısında günde en az bir bardak Bubble Tea içtiklerini belli etti. Bubble Tea'ler ekstra şeker içermelerinin yanı sıra ekstra kafein de içeriyor. Bu tür içeceklerin özellikle ergenlik çağında sık tüketilmesi moral bozukluğuna ve sosyal izolasyona yol açabiliyor.

Bulgularda "Sütlü çayların sık tüketim, özlem duyma, içmeden duramama ve suçluluk duygusu gibi bağımlılık semptomlarına yol açabileceğini gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

Ancak bu içecekler ve zihinsel sağlık sorunları arasında net bir nedensellik ilişkisi kurulamadı.

Kaynak: Science Alert, Independent