Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık Bu yiyeceklerle beraber bu ilaçları tüketmeyin etkileşime giriyor!

        Bu besinlerle beraber bu ilaçları tüketmeyin! Etkileşime girebilir!

        Bazı besinlerle beraber bazı ilaçların belirli saatler içerisinde tüketilmesi uzmanlar tarafından kesinlikle tavsiye edilmez. Besin ve ilaç aynı zaman diliminde tüketildiği taktirde etkileşime girerek tam tersi olumsuz sonuçlara neden olabilir. İşte beraber tüketilmemesi gereken besinler ve ilaçlar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2023 - 09:32 Güncelleme: 05.10.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE ANTİBİYOTİKLER

          Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Bu sebeple peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekleri tüketeceğiniz zaman ilaç kullanımı ile arasında en az 2 saat geçmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler de antibiyotiklerle beraber alınınca mide hassasiyetine neden olabilir.

        • 2

          ET VE ET ÜRÜNLERİ İLE DEMİR İLAÇLARI

          Et tükettikten sonra demir ilacı içmek veya tam tersini uygulamak et ve et ürünlerinden alınan demir alımını engeller. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerden 1.5-2 saat uzak durmanız gerekiyor. Aynı durum çay, kahve ve kırmızı şarap içinde geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.

        • 3

          GREYFURT VE ANTİBİYOTİK İLE ALERJİ İLAÇLARI

          Greyfurt bazı antibiyotik türleri ile etkileşime girerek özellikle çok yakın saatlerde tüketilirse birden fazla doz antibiyotik alınmışcasına etki yaratır. Bu nedenle bu antibiyotik türlerini içmeden önce greyfurt tüketimi üzerinden en az 4 saat geçmelidir. Greyfurt ayrıca alerji ilaçlarında da baş dönmesi ve sersimlik hissini artırabiliyor.

        • 4

          MUZ VE PATATES İLE İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLAR

          Genellikle hipertansiyonu tedavi etmek için kullanılan bazı idrar söktürücü ilaçlar vücuttan su ve sodyum uzaklaştırır, potasyum seviyesini yükseltir. Hekiminiz bu durumda kalp ritm bozukluğunu önlemek için potasyum kaynaklarını azaltabilir. Muz, patates, kayısı ve taze yeşil yapraklı sebzeler de potasyum sık bulunduğu için daha az tüketmeniz önerilebilir.

        • 5

          YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER VE KAN SULANDIRICI İLAÇLAR

          Kan sulandırıcı ilaçlarla beraber tüketilen yeşil sebzeler, lahana, ıspanak, pazı, maydanoz, semizotu, marul, yeşil çay, brokoli, şalgam gibi K vitamininden zengin ürünler ilacın etkisini azaltabilir. Hem yeşil yapraklı sebzeleri sık tüketmek hem de kan sulandırıcı ilaçları içmek kanda pıhtılaşmayı istenmeyen derecede azaltabilir.

        100. yıla özel ücretsiz olacak müzeler
        100. yıla özel ücretsiz olacak müzeler
        Kral Nemrut'la ortaya çıkan çiğ köfte!
        Kral Nemrut'la ortaya çıkan çiğ köfte!
        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        Kahreden fotoğraf! 1 top 3 kardeş!
        "Trump gösterisi sona erdi"
        "Trump gösterisi sona erdi"
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        2023 en sıcak yıl mı olacak?
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Emekliye hacizde asgari ücret kriteri
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        Ailesi 7 yıl onu bekledi... Daha 4 yaşındaydı... Büyük acı!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        İngiltere'de büyük sürpriz!
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Edirne'de yine aynı felaket!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Ali Koç'tan çarpıcı açıklamalar!
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Cem Yılmaz yapay zekâya karşı
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        Nobel Kimya Ödülü'nü kazananlar İsveç basınına sızdırılmış
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Libya'da can kaybı yükseldi
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Galatasaray kazandı, ünlüler coştu
        Vicdansız teyze için karar!
        Vicdansız teyze için karar!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Otomotivde gelecek beklentileri ne?
        Krizden çıkış formülü!
        Krizden çıkış formülü!
        Habertürk Anasayfa