ET VE ET ÜRÜNLERİ İLE DEMİR İLAÇLARI

Et tükettikten sonra demir ilacı içmek veya tam tersini uygulamak et ve et ürünlerinden alınan demir alımını engeller. Eğer demir ilacı alıyorsanız kalsiyum içeren yiyeceklerden 1.5-2 saat uzak durmanız gerekiyor. Aynı durum çay, kahve ve kırmızı şarap içinde geçerlidir. Bu madde demir ilaçları ile birlikte alındığında demir emilimini engeller.