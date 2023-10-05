SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ İLE ANTİBİYOTİKLER

Süt ve süt ürünleri içerisinde bulunan kalsiyum, antibiyotiklerin etkisini azaltabiliyor. Bu sebeple peynir, süt, yoğurt gibi yiyecekleri tüketeceğiniz zaman ilaç kullanımı ile arasında en az 2 saat geçmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca kafeinli içecekler veya domates gibi asitli besinler de antibiyotiklerle beraber alınınca mide hassasiyetine neden olabilir.