Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

        Bu yıl 8 bin 467 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne Valisi Yunus Sezer, yaz aylarının gelmesiyle göçmen trafiğinde ve yakalamalarda artış olduğunu belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 18:42 Güncelleme: 03.06.2024 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzensiz göçmen bilançosu açıklandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Vali Sezer, Valilik Toplantı Salonunda basın mensuplarına yasa dışı göç ve terörle mücadelede alınan önlemleri anlattı.

        Göçmen kaçakçılığı noktasında emniyet ve jandarma ekiplerinin yoğun bir şekilde çalıştığını vurgulayan Vali Sezer, bu nedenle yakalama oranlarında iyi sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

        Yasa dışı geçişlerle mücadele için çeşitli tedbirler aldıklarını anlatan Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İlimizde 106 uygulama noktamız var, 16 noktamız sabit. Diğerleri de duruma göre değiştirdiğimiz noktalar. Yakalamalarımızın yüzde 75ini sınır hattına gelmeden alınan tedbirlerle gerçekleştiriyoruz. Jandarmalarımız ve hudut birliklerimiz 24 saat arazideler, fedakârca görev yapıyorlar. Bu sene 8 bin 467 düzensiz göçmeni yakaladık. Sadece mayıs ayında 3 bin 21 kişi yakalandı. Geçen sene mayıs ayına göre yüzde 7 artış var."

        Vali Sezer, insan kaçakçılarına yönelik de olağanüstü bir mücadele verdiklerini anlattı.

        Bu yılın 5 ayında 274 insan kaçakçısının yakalandığını aktaran Vali Sezer, suçta kullanılan 238 araca da el konulduğunu söyledi.

        Vali Sezer, yine aynı dönemde sınır hattında yurt dışına kaçmaya çalışan 210 terör örgütü mensubunun da yakalanarak adalete teslim edildiğini sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #düzensiz göçmen
        #yunus sezer
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        Üzerine araç sürülmüştü! Hayatını kaybetti
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç görüştüm"
        California'da dev yangın!
        California'da dev yangın!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        Antalya 41 dereceyi gördü! Yaz başladı!
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        "İsrail ateşkes önerisinin çoğunu kabul etti"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Avrupa'da Mourinho çılgınlığı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Habertürk Anasayfa