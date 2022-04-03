Bu yaz daha sıcak geçebilir!

Soğuk geçen Mart ayının son günlerinde etkili olan ve Kuzey Afrika'dan gelen hava dalgası sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine taşıdı. Peki bu kadar erken bir dönemde etkili olmaya başlayan sıcak hava dalgaları önümüzdeki yaz ayları için ne anlama geliyor? Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların yeniden mevsim normallerine ineceğini söyleyen Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Mart ayında gelen iki soğuk hava dalgası insanların aklında kaldı ama aslında biz son on yılın en sıcak kışlarından birini yaşadık" dedi.

BU YAZ DAHA SICAK GEÇEBİLİR

Geçen yaz etkili olan yüksek sıcaklıklar geniş çaplı ve ciddi boyutlarda orman yangınları, kuraklık ve müsilaj gibi önemli felaketlerin yaşanmasına neden olmuştu. Peki bu yıl bizi nasıl bir yaz bekliyor? "Geçtiğimiz yaza oranla daha sıcak bir yaz geçirebiliriz. Artı geçen yıllardaki sıcak hava dalgalarının benzerlerinin olmaması için de bir sebep yok" diyen Hüseyin Öztel sıcak hava dalgalarının sayısının ve süresinin çok önemli olduğunu belirtti.

ORMAN YANGINLARI VE MÜSİLAJ RİSKİ YÜKSEK

Mevsimsel tahminlerin oluşabilecek felaketlere karşı önlem alınması açısından çok önemli olduğunu söyleyen Hüseyin Öztel sıcak hava dalgalarının orman yangınları için tehlike oluşturduğuna dikkat çekti. Öztel "Toprak artık nemini kaybetti, hatta ormancılar 'yakıt oldu' derler. Orman yangınlarını tetikleyen sıcaklıklar dışında da birçok faktör var ve maalesef ormanları çok hor kullanıyoruz " uyarısında bulundu.

Geçen yıl Marmara Denizi'nde çarpıcı görüntülere neden olan müsilajın oluşmasındaki ana sebeplerden biri de küresel ısınma. Bu yıl denizlerin ısınmaya biraz daha geç başladığını söyleyen Hüseyin Öztel "Ancak Temmuz ayında yüksek sıcaklıklara ulaşabilir. Müsilaj artık sağlık sorununa dönüştü. Karadeniz'den gelen akıntıya rağmen Marmara Denizi'nde müsilaj aylarca kaldıysa çok büyük bir kirlilik var demektir" şeklinde konuştu.

ASIL TEHLİKE BARAJLARIN TAŞMASI DEĞİL KURAKLIK

Son günlerde İstanbul'daki barajların doluluğunun taşma riski nedeniyle yaşanan tartışmalara da değinen Hüseyin Öztel "Bu günlerde kuvvetli bir yağmur İstanbul'un işine yaramaz ama Ömerli havzası çok geniş o nedenle endişeye gerek yok" dedi. Asıl tehlikenin kuraklık olduğuna değinen Öztel "Geniş ve çok iyi beslenmeyen barajlarımız var o yüzden su kaybediyoruz. İstanbul'da yağmur yağarsa barajlar dolar, yağmazsa dolmaz" şeklinde konuştu.

DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ

Yoğun kar yağışının etkili olduğu doğuda, artan sıcaklıklarla birlikte çığ tehlikesinin arttığına dikkat çeken Öztel "Bu hafta sonu sıcaklık artışı nedeniyle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ ve heyelan yaşayabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var" dedi. Türkiye'nin bu kış Avrupa'nın en yağışlı ülkesi olduğunu belirten Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel "Bu da kış turizmi için önemli. Türkiye o anlamda kar yıldızı gibiydi" dedi.