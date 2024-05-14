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Aydın'ın Sultanhisar ilçesine bağlı Atça Mahallesi'nde yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan bir çocuk annesi Aylin Pekin (48), iddiaya göre, kendisine karşılıksız aşık olan Mehmet Şah Yeşilova'nın (50) sürekli rahatsız etmesi üzerine polise şikayette bulundu.

KADININ EVİNE GİDİP BEKLEMEYE BAŞLADI

DHA'da yer alan habere göre şikayetin ardından Yeşilova, dün saat 22.00 sıralarında Pekin'in evinin önüne gidip, beklemeye başladı.

EVDEN ÇIKINCA PEŞ PEŞE TETİĞE BASTI

Pekin'in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla peş peşe ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, kanlar içinde yere yığılırken, Yeşilova kaçtı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aylin Pekin'in hayatını kaybettiği belirlendi. CENAZESİ ADLİ TIPA GÖNDERİLDİ Pekin'in cansız bedeni polis ve savcının olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Jandarma olayın ardından kaçan Mehmet Şah Yeşilova'yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp, gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova'yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Polis, Aylin Pekin'in öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlattı.