Bu ülkelerde hiç üşümüyorlar! Dünyanın hiç kar görmeyen en sıcak ülkeleri!

4. GUAM

Guam ekvatora daha yakın olduğu için sıcaklık aralığı daha da yüksektir ve bu ülkenin hiç kar görmediğini bilmek pek de sürpriz sayılmaz. Burası yıl boyunca ılık ve güneşlidir (mevsimsel fırtınalar dışında) ve Pasifik'teki konumu da bu sürekli ılık sıcaklıklar için yardımcı olur.