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TBMM'de 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. Meclis Başkanı Şentop oturumda yaptığı konuşmada, "Bu sıraların, kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz. Bizler sizlere geleceğimizi emanet ettik" dedi

Giriş: 23.04.2023 - 15:56 | Güncelleme: ABONE OL
"Bu sıraların ve kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz"
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İHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 23 Nisan Çocuk Özel Oturumu düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Genel Kurul’da bir konuşma yaptı.

Ülke ve dünya çocuklarının bayramını tebrik ederek, yılda bir kez değil daha çok Çocuk Meclisi toplamayı öneren Şentop, “Bu sıraların, kürsülerin asıl sahibi sizlersiniz. Bizler sizlere geleceğimizi emanet ettik. Sizler de o geleceği hazırlamak için bu sıraları, kürsüleri emanet ettiniz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Şentop koltuğunu 60. Yıl Ortaokulu 5/İ sınıfı öğrencisi Medine Karakışla’ya devretti. Katip üyeler ise, Muazzez Karaçay İlkokulu 2/F sınıfı öğrencisi Belgin Doğan ve Gaziosmanpaşa İlkokulu 3/A sınıfı öğrencisi Hasan Ali Yerli önerildi.

Çok büyük coşku ile 23 Nisan’ı kutladıklarını söyleyen Karakışla, dünyada ilk ve tek bayram hediye edilen ülkenin çocuğu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız sadece Genel Kurul salonunu açmadı, Meclis'i bizler için çocuk bahçesine çevirdi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını deprem gölgesinde olsa da çok büyük coşkuyla kutluyoruz” şeklinde konuştu.

Dedeman İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Demir Nurver de, dünyanın canlı olduğunu belirterek, temiz bir dünya bırakmanın sorumlulukları olduğunu ifade etti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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