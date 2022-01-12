İslam dininde büyük önemi olan dini günler Hicri takvime göre belirleniyor. 2022 yılında Ramazan ayının ve Ramazan bayramının hangi günlerde olacağı merak ediliyor. 2022 ramazan ayı için artık heyecan doruğa çıktı. Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir merakla beklenen 2022 ramazan ayının ve ramazan bayramının tarihi belli oldu...

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?

Ramazan Başlangıcı - 2 Nisan 2022 Cumartesi