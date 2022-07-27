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Bu semptomlara dikkat: Korona belirtileri değişti! Yeni Koronavirüs (Covid-19) belirtileri neler, kaç günde ortaya çıkar? BA varyantı nedir, nasıl bulaşır, tehlikeli mi? İşte yeni 20 semptom!

Bu semptomlara dikkat: Korona belirtileri değişti! BA varyantı nedir, nasıl bulaşır? İşte yeni 20 semptom!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında vaka sayısının hızla artışı yeni bir varyant olup olmadığını gündeme getirdi. Dünya Sağlık Örgütü güncel verileri açıkladı. Omicron mutasyonunun alt varyantı olan BA.5 varyantı hızlı bulaşma özelliği ve farklı belirtileriyle dikkat çekti. Peki, "Yeni Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde ortaya çıkar?" İşte yeni koronavirüs belirtileri...

27.07.2022 - 12:01 | Güncelleme: ABONE OL

  • Grip ve soğuk algınlığı ile sıkça karıştırılan Koronavirüs belirtileri araştırılıyor. Günden güne değişiklik gösteren belirtiler ve yaşanan vaka artışları sonrasında BA.5 varyantının aşılara karşı daha dirençli olduğu belirtildi. Peki,  "BA.5 varyantı nedir, belirtileri neler?" ve "Koronavirüs belirtileri değişti mi?" İşte konuyla ilgili merak edilenler...

  • HAFTALIK KOVİD-19 TABLOSU AÇIKLANDI!

    En son açıklanan Sağlık Bakanlığınca açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz arasında vaka sayısı 226 bin 532 oldu, 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

    Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 tablosuna göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 kişi koronavirüse yakalandı. DHA'nın aktardığı habere göre; koronavirüsten dolayı 96 kişi hayatını kaybederken, 124 bin 732 kişinin de karantina ve tedavisi sona erdi.

  • KORONAVİRÜS BA.5 VARYANTI NEDİR?

    Omicron'un alt varyantı olan BA.5, koronavirüs'ün şimdiye kadarki en hızlı yayılan varyantı olarak biliniyor. Uzmanlar tarafından yapılan araştırmaya göre ateş, yorgunluk, burun akıntısı ve öksürük gibi belirtiler yeni varyantın belirtileri arasında yer alıyor. Koronavirüs'ün yeni varyantının aşılara karşı dirençli olduğu ve daha hızlı yayıldığı da biliniyor.

  • YENİ KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ AÇIKLANDI!

    İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) tarafından koronavirüse yakalanan kişilerin bildirdiği yeni semptomlar açıklandı. Koronavirüs'ün şimdiye kadarki hızlı yayılan varyantı olan BA.5 semptomları belli oldu.

  • BA.5 VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

    17 bin 500 kişinin verilerine göre hazırlanan yeni semptomlarda ilk sırada boğaz ağrısı yer alırken, yüksek ateş, koku ve tat kaybı gibi belirtilerin görülme sıklığı azaldı. İşte, en sık görülen koronavirüs BA.5 belirtileri:

    Koku Kaybı - %10

    Kulak Ağrısı - %11

    Nefes Darlığı - %11

    Terleme veya Titreme - %12

    Ateş - %13

    Göğüs Ağrısı - %13

    Koku Hissi Değişimi - %13

    Göz Ağrısı - %14

    Lenf Bezlerinin Şişmesi - %15

    Baş Dönmesi - %18

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