Bu sektörlerde evden çalışabilirsiniz

Finans

Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, finans sektörü 2023 yılında en fazla hibrit dostu iş ilanı sunan sektör olarak öne çıkıyor. Buna göre, ABD'deki finans ve sigorta sektöründeki tüm iş ilanlarının yüzde 25'i uzaktan veya hibrit çalışma olanağı sunuyor. Sektördeki çalışanların yüzde 57'si evden çalışabiliyorken, ticari hizmetlerde çalışanların yarısı ise uzaktan çalışabildiğini bildiriyor.