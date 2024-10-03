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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bu sektörlerde evden çalışabilirsiniz - İş-Yaşam Haberleri

        Bu sektörlerde evden çalışabilirsiniz

        ABD Ulusal İstatistik Ofisi, en fazla hibrit dostu iş ilanı sunan sektörleri sıraladı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 03.10.2024 - 10:18
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        • 1

          Koronavirüs salgınıyla birlikte hayatımıza hızla giren hibrit ve uzaktan çalışma sistemleri, çalışanların evden tam veya yarı zamanlı olarak hizmet vermesine olanak sağlamıştı.

          Wall Street Journal'ın haberinde ise, günümüzde işverenlerin tam zamanlı ofis mesaisini hedeflediği belirtildi.

        • 2

          Ulusal İstatistik Ofisi, kamu sektörü çalışanlarının özel sektör çalışanlarına oranla hibrit sisteme sahip olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu açıkladı. Bazı sektörlerde ise hibrit veya uzaktan çalışma imkanı artış göstermeye devam ediyor.

        • 3

          Finans

          Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıkladığı verilere göre, finans sektörü 2023 yılında en fazla hibrit dostu iş ilanı sunan sektör olarak öne çıkıyor. Buna göre, ABD'deki finans ve sigorta sektöründeki tüm iş ilanlarının yüzde 25'i uzaktan veya hibrit çalışma olanağı sunuyor. Sektördeki çalışanların yüzde 57'si evden çalışabiliyorken, ticari hizmetlerde çalışanların yarısı ise uzaktan çalışabildiğini bildiriyor.

        • 4

          Kamu Hizmetleri

          İş ilanlarında hibrit çalışma seçenekleri bulunan ilk 8 endüstri arasında en büyük artışı gören sektör kamu hizmetleri oldu. Sektör, avukatlar, mimarlar, mühendisler ve reklamcıları barındırıyor.

        • 5

          Satış ve Üretim

          Üretim ve toptan satış sektörü de yüzde 13,3 ve yüzde 12,8 ile en üst sıralarda yer alıyor.

        • 6

          Diğer Sektörler

          Eğitim ve sağlık hizmetleri, inşaat ve perakende gibi sektörlerde iş görevlerini evden tamamlamak zorlaşırken, çalışanların yaklaşık yüzde 39'u yoğun iş yükü sebebiyle evden çalıştıklarını ifade etti.

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