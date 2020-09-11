DHA

Bursa'da, dün akşam saatlerinde merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Atatürk Caddesi'nde insanı şoke eden bir olay meydana geldi. Maske denetimi yapan 3 polis, caddede yürüyen Ş.A. adlı kadının maske takmadığını gördü. Polisler ceza yazmak için Ş.A.'yı durdurdu.

VATANDAŞ YAŞANANLARI ÇEKTİ

DHA'da yer alan habere göre ancak bu sırada Ş.A. kaçmaya çalıştı, iddiaya göre polislere de hakaret etti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Çevredekiler de polise hakaret ettiği öne sürülen Ş.A.'ya tepki gösterdi.

POLİSLER ŞİKAYETÇİ OLDU

Polis memurları, 900 lira para cezası kestikleri Ş.A. hakkında, kendilerine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan talimatla olayla ilgili soruşturma başlatıldı.