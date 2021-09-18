Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem KAFA KARIŞTIRDI! İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... - Haberler

İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Ancak, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından açıklanan sınırlama kriterleri kafa karıştırdı. İngiltere, ülkeye gidecek olanlardan, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden 2 gün içerisinde test yaptırmalarının" yeterli olacağını açıkladı. Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlara ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri şartı getirdi. Bu şartlar, "Türkiye'de yaptırılan BioNTech aşısının AB ülkelerindekinden farklı bir aşı mı olduğu" sorusunu akıllara getirdi.

18.09.2021 - 08:23 | Güncelleme: ABONE OL
KAFA KARIŞTIRDI! İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... - Haberler
İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından açıkladı. Johnson hükümeti Türkiye'nin yanı sıra içinde Pakistan ve Maldivler'in de bulunduğu 7 ülkeyi daha listeden çıkardı. Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Son 15 günde İngiltere'nin pandemi karnesi.

4'ÜNCÜ VE 5'İNCİ MADDE KAFA KARIŞTIRDI

Ancak Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği bu duyurumun ardından önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, şu maddeler yer aldı:

1) Ülkemizden İngiltere’ye seyahat, Birleşik Krallık (BK) vatandaşı olmayanlar ve BK'da oturum izni olmayanlar için de mümkün hale gelecektir.

2) Ülkemizden gelen yolcular için zorunlu otel karantinası uygulaması kaldırılacaktır.

3) Ülkemizden İngiltere’ye seyahatlerde, seyahatten önceki son 72 saat içinde yaptırılmış, negatif PCR testi sonucu ibraz etmek gerekecektir.

4) Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır.

5) Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar (ülkemizde yapılan aşılar da halen bu kategoridedir) ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri ve ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde bir PCR testi ve karantinanın 8. gününden itibaren ikinci bir PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekecektir.

Son 15 günde, pandeminin Türkiye'de yarattığı acı tablo.

TÜRKİYE'DEKİ BİONTECH FARKLI MI?

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır" maddesi ise kafa karıştırdı. Bu madde, Türkiye'de yaptırılan Biontech aşısı farklı bir aşı mı, geçerli değil mi sorusunu akıllara getirdi.

TÜRKİYE'DEN GİDENE 10 GÜN KARANTİNA MI?

Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri, Türkiye'den İngiltere'ye gidenlere 10 gün ev karantinası uygulanması anlamına geliyor.

İngiltere'de pratikte turistler için de hâlâ engel var. Bu durumda 10 gün rezervasyon yapıp otelde tatil yapacak olanlara da orada oturumu olup gidenlere de ev hapsi mi uygulanacak?

AŞI SERTİFİKASI KARARI NE OLDU?

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikasını 20 Ağustos'ta tanıma kararı almıştı. Alınan kararla, Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecekti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Tam 500 yıllık! 'Kafası vücuduna göre çok uzun'
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Vefat eden eski sevgilisinin kardeşi evlendi
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
Yeni imajına alışılamadı... 'Acil eskiye dön'
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü
Dijital dünyada çocuk büyütmek için öneriler
Dijital dünyada çocuk büyütmek için öneriler
Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl gizli kalacak
Prens Philip'in vasiyetnamesi 90 yıl gizli kalacak
Times yazdı: Türkiye kırmızı listeden çıkacak
Times yazdı: Türkiye kırmızı listeden çıkacak
Obezite, Covid-19 salgını döneminde tehlikeli rakamlara ulaştı
Obezite, Covid-19 salgını döneminde tehlikeli rakamlara ulaştı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.