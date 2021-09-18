İngiltere, Türkiye'yi 'kırmızı' listeden çıkardı ama... Bu nasıl izin?

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İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkardı. Kararı İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından açıkladı. Johnson hükümeti Türkiye'nin yanı sıra içinde Pakistan ve Maldivler'in de bulunduğu 7 ülkeyi daha listeden çıkardı. Türkiye, ülkelerin kırmızı, sarı ve yeşil olarak kategorilendirildiği 17 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede yer alıyordu.

Son 15 günde İngiltere'nin pandemi karnesi.

4'ÜNCÜ VE 5'İNCİ MADDE KAFA KARIŞTIRDI

Ancak Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği bu duyurumun ardından önemli bir açıklamada bulundu. Açıklamada, şu maddeler yer aldı:

1) Ülkemizden İngiltere’ye seyahat, Birleşik Krallık (BK) vatandaşı olmayanlar ve BK'da oturum izni olmayanlar için de mümkün hale gelecektir.

2) Ülkemizden gelen yolcular için zorunlu otel karantinası uygulaması kaldırılacaktır.

3) Ülkemizden İngiltere’ye seyahatlerde, seyahatten önceki son 72 saat içinde yaptırılmış, negatif PCR testi sonucu ibraz etmek gerekecektir.

4) Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır.

5) Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar (ülkemizde yapılan aşılar da halen bu kategoridedir) ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri ve ülkeye girişlerini takip eden 48 saat içerisinde bir PCR testi ve karantinanın 8. gününden itibaren ikinci bir PCR testi sonucu ibraz etmeleri gerekecektir.

Son 15 günde, pandeminin Türkiye'de yarattığı acı tablo.

TÜRKİYE'DEKİ BİONTECH FARKLI MI?

İngiltere'nin Türkiye'yi kırmızı listeden çıkaran, "Her iki doz aşısını BK, ABD, AB ve EFTA üyesi ülkelerde yaptıran ve bunu belgeleyen yolcuların varışlarını takip eden iki gün içerisinde test yaptırmaları yeterli olacaktır" maddesi ise kafa karıştırdı. Bu madde, Türkiye'de yaptırılan Biontech aşısı farklı bir aşı mı, geçerli değil mi sorusunu akıllara getirdi.

TÜRKİYE'DEN GİDENE 10 GÜN KARANTİNA MI?

Her iki doz aşısını bu ülkeler haricinde yaptıranlar ile henüz aşılarının her iki dozunu da yaptırmamış olanların ise kalacakları adreste 10 gün süreyle karantinaya girmeleri, Türkiye'den İngiltere'ye gidenlere 10 gün ev karantinası uygulanması anlamına geliyor.

İngiltere'de pratikte turistler için de hâlâ engel var. Bu durumda 10 gün rezervasyon yapıp otelde tatil yapacak olanlara da orada oturumu olup gidenlere de ev hapsi mi uygulanacak?

AŞI SERTİFİKASI KARARI NE OLDU?

Avrupa Birliği'nin (AB) yürütme organı olan Avrupa Komisyonu; Türkiye, Ukrayna ve Kuzey Makedonya tarafından verilen Covid-19 aşı sertifikasını 20 Ağustos'ta tanıma kararı almıştı. Alınan kararla, Covid-19 aşı sertifikası ve geçerli vizeye sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 20 Ağustos Cuma gününden itibaren, 27 Avrupa Birliği ülkesine sorunsuz şekilde seyahat edebilecekti.