2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az iki yıl süreyle hakkında korunma veya bakım tedbiri kararı uygulanan çocukların istihdamı konusunda iki yol izleniyor. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki serbest kadro ve pozisyonların toplamının binde biri bu çocukların istihdamı için ayrılıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nca her yıl belirlenen sayıda kişi kamuda işe yerleştiriliyor.

Kamuda istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar ile istihdam hakkından yararlanmış ama sonradan memuriyet ile ilişiği kesilenler veya devlet memuru olma şartlarını taşımayanların özel sektöre ait işyerlerinde istihdamı halinde ise prim desteği sağlanıyor. Asgari ücret üzerinden ödenmesi gereken tüm işçi ve işveren primleri 5 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Bu da brüt asgari ücretin yüzde 37.5’ine karşılık geliyor.

Prim desteği tutarı 2021 yılı rakamlarıyla işçi başına aylık bin 341.56 TL, yıllık 16 bin 98.72 TL’yi buluyor. 2021 yılı asgari ücreti baz alındığında beş yıl boyunca sağlanacak prim desteği tutarı 80 bin 493.60 TL’ye ulaşıyor.

BEŞ YILLIK PRİM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELERDİR?

Devlet himayesindeki çocukları istihdam eden özel sektör işletmesine sağlanan destekten yararlanmak için işverenin aylık prim ve hizmet belgelerini, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yasal süresi içinde vermesi, primlerini de yasal süre içinde ödemesi yeterli oluyor.

İstihdam edilecek kişi açısından aranan şartlar ise şöyle:

Hakkında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dahil iki yıldan az olmamak üzere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet motellerinden yararlanmış olmak,

Reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmek,

İstihdam hakkından henüz yararlanmamış olmak,

İstihdam hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilmiş olmak,

Devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamamış olmak.

SOSYAL YARDIM ALANLARI İSTİHDAM EDENLERE DE 1 YIL PRİM DESTEĞİ

Sosyal yardım alan kişileri istihdam eden işletmelere de bir yıl süreyle prim desteği sağlanıyor. Destek tutarı 2021 yılı için işçi başına aylık 733.39 TL olarak uygulanıyor. Bu destekten yararlanabilmek için işçinin, son bir yıl içerisinde nakdi düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış olanların ikamet ettiği hanede yaşaması gerekiyor. İşçinin bizzat kendisinin sosyal yardım almış olması şart değil, yaşadığı haneden sosyal yardım alan bir kişinin bulunması yeterli. Ayrıca, aile içindeki kişi başına aylık gelirin asgari ücretin 3’te 1’inden (2021 yılı için 1.192.50 TL) az olması, İŞKUR’a kayıtlı işsiz olması gerekiyor.

Bu kişileri çalıştıracak işverenlerde ise işe alınacak kişinin mevcut çalışanlara ilave olması, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK’ya verilmesi, primlerini yasal süresi içinde yatırması gerekiyor.