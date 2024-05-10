Bu kıraathanede kadınlar okeye dönüyor

Hanım Yaldız da köylerini çok sevdiklerini, bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bizim köyümüzde herkes eşittir, eskiden beri örnek bir köydür. Bugün erkekler dışarıda biz içeride olacağız" diye konuştu.

İbrahim Yaldız ise dışarıda eşini beklediğini, kadınların bu şekilde bir arada olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.