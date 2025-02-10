Bu kez 'James Bond' dolandırıcılığı gerçekleştirildi

Yapay zekâ kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık vakaları iyiden iyiye artmaya başladı. Bunun son örneği sinemanın '007 James Bond'u Pierce Brosnan ile yaşandı.

Şöyle ki;

İngiltere'nin Nottingham şehrindeki bir sanat galerisinin sahibi Simone Simms, aynı zamanda ressam olan 71 yaşındaki Pierce Brosnan'ın resimlerini sergilemek istedi. Bunu duyan dolandırıcılar, Brosnan kimliğiyle Simms ile irtibata geçti. Karşılıklı mesajlaşmalar sonrasında yapay zekâyla üretilen bir görüntülü konuşma bile gerçekleştirildi.

Sözüm ona Pierce Brosnan, resimlerinin sergilenmesini kabul etti. Simone Simms, Brosnan'ı sergiye davet etti ve sordu; "Sizinle bir tanışma organizasyonu da düzenleyebilir, bunun için bilet satabilir miyim?"

Sahte Pierce Brosnan; "Tamam, olur" deyince Simone Simms, sinemanın 'James Bond'larından biriyle tanışmak isteyenlere yaklaşık 20 bin Sternlik bilet sattı.

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Kendisiyle tanışmak izin bilet satıldığını öğrenen gerçek Pierce Brosnan, avukatları aracılığıyla Simone Simms'e bir ihtarname göndererek etkinliğin iptal edilmesini istedi. Dolandırıldığını anlayan Simms, tanışma etkinliğini iptal ederken bilet ücretlerini iade etti. Ayrıca da sanat galerisini kapatmak zorunda kaldı.