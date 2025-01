Fransız kadın, Brad Pitt sandığı kişiye 830 bin avro kaptırdı

Fransa’da yaşayan 53 yaşındaki iç mimar Anne, Hollywood yıldızı Brad Pitt ile bir buçuk yıl boyunca romantik bir ilişki yaşadığına inanarak dolandırıcılara tam 830 bin avro kaptırdı. Dolandırıcılar, sosyal medyada Pitt’in annesi ve Brad Pitt gibi davranarak Anne’i kandırdı.

Anne, TF1 kanalında yayımlanan Seven to Eight programında, dolandırıcıların kendisini nasıl hedef aldığını anlattı. Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan Anne, 'aşk dolu' bir ilişki yaşadığını düşündü. Dolandırıcılar, Pitt’in boşanma sürecinde hesaplarının dondurulduğunu ve acil böbrek tedavisi için finansal yardıma ihtiyaç duyduğunu iddia ederek Anne’dan yüz binlerce avro aldı.

Ancak Pitt’in, partneri Inés de Ramon ile yaz aylarında medyada yer alması, Anne’nin bir dolandırıcılığa kurban gittiğini anlamasını sağladı. Anne, yaşadığı acıyı, “Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor” sözleriyle dile getirdi.

Program platformlardan kaldırıldı

TF1 kanalında yayımlanan program, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak bir alay konusu oldu. Toulouse Futbol Kulübü ve Netflix Fransa gibi hesaplar da konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı. Bu durum, TF1’in programı platformlarından kaldırmasına neden oldu. Kanal, Anne’nin depresyon geçmişi ve ruhsal sağlık sorunları yaşadığına dikkat çekerek, mağdurları koruma adına bu kararı aldıklarını açıkladı.

Dolandırıcılığın, Anne’nin Instagram’a katılarak kayak tatili fotoğrafları paylaşmasından sonra başladığı belirtildi. Dolandırıcılar, sosyal medyada sahte Brad Pitt ve annesi hesapları üzerinden iletişim kurarak, yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulan sahte görseller ve belgeler kullandı.

Anne, dolandırıcılar hakkında polise şikâyette bulunduğunu açıkladı. Olay, yapay zekâ ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların artan tehlikesine dikkat çekti.