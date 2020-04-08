08 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kablosuz internetin çekmediği noktalarda ağ sorunlarını gidermek için özellikle dış mekanlarda ve noktadan noktaya (PTP) bağlantılar için kullanılan kablosuz sinyal aktarıcılarıyla ilgili olarak Türkiye’de yapılan denetimlerle, güvensiz ürünler tespit edildi.
Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberine göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen denetim çalışmaları kapsamında, güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklandı. Alınan karar uyarınca, güvensizlik tespit edilen ürünlerden piyasada bulunanlarının da toplatılmasına karar verildi.
BTK’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:
“Kurumumuz tarafından 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği ile Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleri sonucunda; aşağıda yer alan listede sayılan üreticilere ait olan ve aynı listede türü/markası/modeli belirtilen ürünlerin güvensiz olduğu tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu tespit edilen bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanmış olup, piyasada bulunan ürünlerin toplatılmasına karar verilmiştir.”
YASAKLANDI AMA HÂLÂ SATIYORLAR!
BTK'nın internet sitesinde 6 Nisan Pazartesi günü yayınlanan karara karşın, bugün itibariyle Türkiye'nin önde gelen e-ticaret ve pazaryeri platformlarında güvensiz olduğu tesit edilen ve satışı yasaklanan bu ürünlerin hâlâ satılmaya devam ettiği de gözlendi.
Açıklamaya göre güvensiz olduğu tespit edilen ve toplatılmasına karar verilen sözkonusu kablosuz sinyal aktarıcı cihazların üreticileri ve ürünlerin ayrıntıları ise şöyle:
|Üretici
|Cihaz türü
|Cihazın markası
|Cihazın modeli
|Poyraz Ağ Ekipmanları
|Access Point Cihazı
|MIKROTIK
|RBDisc-5nD (DISC LITE5)
|Poyraz Ağ Ekipmanları
|Access Point Cihazı
|MIKROTIK
|RBSXTG-5HPnD SAr2 (SXT SA5)
|Poyraz Ağ Ekipmanları
|Access Point Cihazı
|MIKROTIK
|RBSXT-2nDr2 Lite2 (SXT Lite2)
|Poyraz Ağ Ekipmanları
|Kablosuz Sinyal Aktarıcı
|MİMOSA
|B5-LITE
|Poyraz Ağ Ekipmanları
|Access Point Cihazı
|MİMOSA
|B5c
|Sis Bil Tek
|Access Point Cihazı
|UBIQUITI
|NanoBeam 5AC Gen2
|Sis Bil Tek
|Access Point Cihazı
|UBIQUITI
|PowerBeam PBE-5AC-ISO-Gen2
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