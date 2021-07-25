İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri İstanbulluların gündeminde. 25 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 25 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

25 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Güzeltepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.07.2021 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Safa Mah,Yenidoğan Mah,Yunusemre Mah,Hilal Mah,Merve Mah,Mevlana Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Yenidoğan 1 Terfi Merkezindeki Enerji Kesintisi Sebebiyle İşletme Dışı Kalmıştır Başlama Tarihi : 25.07.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.7.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.