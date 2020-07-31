Bu iki uygulama Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi’nden çıktı

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Sanal gerçeklik alanındaki ürün çeşitlerini artırmak için çalışmalarını hızlandıran Huawei, Türkiye’deki Ar-Ge Merkezi’nde, 5G teknolojisine uygun olarak geliştirdiği Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu uygulamalarını hayata geçirdi. Hazırlık aşamasında 5 kişilik bir ekip tarafından 3 ay boyunca, 300’den fazla test gerçekleştirildi.

VR Hentbol Oyunu gelişimi için 1 ay, Cloud VR Media Player için ise 3 haftalık bir geliştirme süresi harcandı. Huawei VR ürünüyle çalışan ‘Huawei Cloud VR Media Player’, kullanıcıların bulut video sunuculardan yüksek kalitede içerik izlemesine olanak sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor.

5G teknolojisi ile yüksek miktarda veri aktarımını mümkün kılan Huawei Cloud VR Media Player uygulaması, VR gözlükleriyle video izleyen kullanıcılara, yüksek kaliteli içerikleri sinema salonu ambiyansı ile izleme olanağı sunuyor. Bu uygulama ile canlı yayınlar, önceden kaydedilmiş 4K 2D videolar ve 360 derece VR video içerikleri, bulut video sunucularına yüklenebiliyor.

5G İLE VR ÜZERİNDEN HENTBOL

Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi, VR oyun segmentine yönelik bir uygulamayı da duyurdu. Huawei VR Hentbol Oyunu, 5G'nin düşük gecikme süresi ve gelişmiş geniş band özellikleri ile gecikmesiz ve yüksek kalitede bir oyun deneyimi sunuyor.

Farklı iş ortakları ile gelişime ve güncellemeye açık olduğu belirtilen oyunda, 5G ağına bağlı iki farklı VR gözlüğüne sahip iki oyuncu, sanal hentbol atışları ile birbirlerine üstünlük kurmaya çalışıyor. Huawei VR Hentbol Oyunu, Huawei VR ürününün yanı sıra, Oculus Quest ile de kullanılabiliyor.

Huawei’den yapılan açıklamada, Huawei Cloud VR Media Player ve VR Hentbol Oyunu’nun önümüzdeki dönemde uluslararası etkinliklerde ekosistemle buluşacağı duyuruldu.