Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu? Süper Lig'de 27. hafta Fenerbahçe bay mı?
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta lider Galatasaray'ın, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasıyla puan farkını dörde indiren Fenerbahçe'nin, bu hafta kiminle oynayacağı araştırılıyor. Ancak TFF'nin bu haftaki maç takviminde Fenerbahçe yer almıyor. Peki, bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu? Süper Lig'de Fenerbahçe'nin maçı neden yok, bay mı geçiyor?
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Trendyol Süper Lig'de sezon sonuna hızla yaklaşılıyor. 27. hafta karşılaşmaları öncesinde Süper Lig'de bu hafta Fenerbahce'nin yer almaması gözlerden kaçmadı. Bu kapsamda futbolseverler Fenerbahçe'nin bu hafta maçının oynanıp oynanmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Fenerbahçe'nin bu hafta karşılaşması var mı, yok mu? İşte konu hakkında merak edilen detaylar...
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BU HAFTA FENERBAHÇE'NİN MAÇI VAR MI, YOK MU?
Trendyol Süper Lig'de 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı bay geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe olacak.
Fenerbahçe bir sonraki maçını 16 Mart 2025 Pazar günü saat 20:30'da Samsunspor ile evinde oynayacak.
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FENERBAHÇE'NİN KALAN LİG MAÇLARI
27. HAFTA - BAY- Fenerbahçe
28. HAFTA - Fenerbahçe- Samsunspor
29. HAFTA - Bodrum FK- Fenerbahçe
30. HAFTA - Fenerbahçe- Trabzonspor
31. HAFTA - Sivasspor- Fenerbahçe
32. HAFTA - Fenerbahçe- Kayserispor
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33. HAFTA - Gaziantep FK- Fenerbahçe
34. HAFTA - Fenerbahçe- Beşiktaş
35. HAFTA - Başakşehir- Fenerbahçe
36. HAFTA - Fenerbahçe- Eyüpspor
37. HAFTA - Hatayspor- Fenerbahçe
38. HAFTA - Fenerbahçe- Konyaspor