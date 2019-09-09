Kariyer konularına odaklanacağımız bir haftaya giriyoruz. Yeni haftanın gündemini 14 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay oluşturuyor. Bu dönemde ayrıca Venüs, Terazi burcuna geçecek. Peki burçlar bu durumdan nasıl etkilenecek? 9-15 Eylül haftalık burç yorumlarıyla ilgili detaylar haberimizde...

KOÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylül ayı, özellikle de bu hafta sizler için çok çabuk geçecek sevgili Koçlar… Mars ve Satürn hizalanıyor. Bu nedenle hafta başı yaptığınız eylemler uzun vadede kariyerinizde istikrarlı bir başarıya neden olacak. Yapmaktan gurur duyacağınız işlere imza atacaksınız ve başarılarınızı mutlulukla yakınlarınızla paylaşacaksınız. Kısaca bu hafta kariyerinizle ilgili güzel gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aşk hayatınız çok güzel. Bu hafta ve ay sonuna kadar partnerinizle daha kaliteli zamanlar geçirebilirsiniz. Hatta gelecekle ilgili planlar yapabilirsiniz. Nişanlı Koçlar evlenebilir. Beraberliği olanlar yüzük takarak işleri ciddileştirebilir. 14 Eylül’de Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay’da ise dinlenme ihtiyacı duyacaksınız. Bu dönemde alerjik reaksiyonlara da daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor.

BOĞA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylül ayında gezegenler sizi her konuda destekliyor sevgili Boğalar… Özellikle evliyseniz partnerinizle aranızda su sızmayacak. Baş başa yapacağınız planlarla içiniz aşkla doluyor. Bekarsanız yeni bir ilişkiye yelken açabilirsiniz. Kariyerinizde büyük problemler yok. Bu hafta boşa geçirilen zamanlar sizin zararınıza olacak. Çünkü oldukça yaratıcı fikir ve çözümler bulabilirsiniz. Balık burcunda gerçekleşecek Dolunay sayesinde çok güzel bir sosyal etkinliğe davet edilebilirsiniz. Doğum günü, düğün gibi davetler alırsanız reddetmeyin. Çünkü bu etkinlikler fırsatları da ayağınıza getirebilir. Maddi konularda ise harcamalar almış başını gitmiş ancak önümüzdeki haftalarda rahatlıyorsunuz.

İKİZLER HAFTALIK BURÇ YORUMU

Bu hafta hem yakınlarınız hem de kendiniz oldukça güzel fırsatlarla karşılaşacaksınız sevgili İkizler burçları… Eğer ailenizden birinin sağlığından endişe duyuyorsanız olumlu haberler alabilirsiniz. Yaz aylarındaki karmaşa ve stresin ardından kendinizi dingin sulara atıyorsunuz. Bunun yanında evinizden biraz sıkılmış olabilir, baştan aşağı bir tadilata girişebilirsiniz. Tabii ev için harcama yapmanız gerekiyorsa kredi ve banka işlerinden olumlu dönüşler alacaksınız. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay kariyer alanında sizi etkileyecek. Dolunay'ı takip edecek beş günde özgün fikirler bulabilirsiniz. Ancak ufak bir borçlanmaya karşı sıkılabilirsiniz.

YENGEÇ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylül sizin seyahat ayınız sevgili Yengeçler. Bu ay özellikle de bu hafta şehirden ayrılmak için oldukça isteklisiniz. Tabii bu geziler iş ile alakalı değil. Partneriniz, kuzeniniz veya kardeşinizle turistik ziyaretlerde bulunabilirsiniz. Bu hafta gerçekleşecek Dolunay da seyahat planlarınızı destekliyor. Kariyerinize gelirsek bu hafta imzalamanız gereken bir sözleşmeye kafanızı yoracaksınız. Yeşil kart, vatandaşlık veya vize başvurusunda bulunacaksanız Dolunay’da ve onu takip eden dört günde memnun edici sonuçlar elde edebilirsiniz. İlişkiler konusunda partnerinize şüphe ile yaklaşıyorsunuz. Ancak zorlayıcı zamanların büyük bir kısmı geride kaldı. Bu nedenle birlikteliğinizi kestirip atmayın.

ASLAN HAFTALIK BURÇ YORUMU

Eylül ayının başından itibaren para kazanmak için harika fırsatlarla karşılaşıyorsunuz sevgili Aslanlar… Bu haftaki Dolunay’da odak noktanız para olacak. Kariyerinizdeki beklenmedik gelişmeler, maaşta artışlar sizi oldukça mutlu edecek. Belki ofiste konumunuzda değişik, yükselme olabilir. Sanat dallarından biriyle uğraşan Aslan burçları, yaratıcılık içeren fikirleriyle büyük anlaşmalara imza atıyor. Bunun yanında maaşınız dışında, miras, nafaka gibi gelir kaynakları oluşabilir. Eğer boşandıysanız 14 Eylül’deki Dolunay’da ve onu takip eden dört günde çözüme ulaşıyorsunuz. İş ortamında sosyal haklarınız için uğraş veriyorsanız, çabalarınız sonuç verecek.

BAŞAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak burçları… Kendinize yeni bir sayfa açacağınız, olumsuzluklardan ve kaostan arınacağınız bir haftaya giriyorsunuz. Yeni haftada görünümünüzü değiştirmek için bir şeyler yapabilirsiniz. Yeni saç modeli, sonbahar alışverişi mutlu olmanızı sağlayacak. Bunun yanında hayatın tadını çıkarmak için sosyal medyadan ve bilgisayardan uzak durmanızda fayda var. Eğer bol bol dışarı çıkarsanız hemen fark edileceksiniz. 14 Eylül’deki Dolunay ciddi ilişkilerin kapısını açıyor. Bu 4 günlük süreçte ilişkinizi ciddileştirebilirsiniz. Daha fazla sorumluluk alacaksınız ilişkilerde. Yalnız birbirinizi iyi tanıyorsanız acele kararlar almamaya özen gösterin.

TERAZİ HAFTALIK BURÇ YORUMU

Daha düşünceli bir ruh haline bürüneceğiniz, içinize kapanacağınız bir haftaya giriyorsunuz sevgili Terazi burçları… Yalnız çalışırken veya düşünürken işteki verimliliğiniz oldukça yüksek oluyor. Bu hafta ve önümüzdeki haftaların gündemini para oluşturuyor. Diğer yandan da şansınız oldukça yüksek. Bu nedenle şans oyunlarından birini oynamak için uygun bir zaman. Maaşınız haricinde ekstra para kazanmak için oldukça güzel bir zaman dilimi olacak. 14 Eylül’deki Dolunay ise sağlığınızı etkileyecek. Doktora görünmek için uygun bir zaman dilimi. Bunun yanında şifalı bitkilere veya vitaminlere, yeni başladığınız ilaçlara çok dikkat edin. Çünkü yan etkileri olabilir.

AKREP HAFTALIK BURÇ YORUMU

Hayatınızı daha iyi hale getirecek büyük hedeflere odaklanıyorsunuz sevgili Akrep burçları… Ancak hedeflerinize yaklaşma şeklinizi farklılaştırmanız gerekiyor. Yeni haftada biraz daha sosyalleşir ve rahatlarsanız çalışma isteğinizde de artış olacaktır. Bu hafta bir kulübe, seminere veya yardım kuruluşuna katılabilir kendinizi geliştirmek adına adımlar atabilirsiniz. Bunun yanında çok uçuk olmadığı sürece kalbinizden geçen maddi ve manevi isteklerin gerçekleşmesi yüksek. 14 Eylül’deki Dolunay’da büyük aşk fırsatlarıyla karşılaşıyorsunuz Bekarsanız daha yakından tanımak isteyeceğiniz merak uyandıran biriyle tanışabilirsiniz. Parti ve düğünlerde gözlerinizi iyi açın!

YAY HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Yaylar… Kariyerinizde istediğiniz konuma gelebilmek için çok çalıştınız, çok çabaladınız. Yeni haftada emeğinizin karşılığını alıyorsunuz. Eylül ayında güç ve statü kazanıyorsunuz. Başkaları için veya kendiniz için çalışsanız da, kariyeriniz için çok heyecan verici bir zaman olacak. 14 Eylül'deki Dolunay'da aile içinde alınganlıklar, kırgınlıklar yaşanabilir. Bu nedenle gerginlik yaşanmaması adına riskli sözlerden kaçının. Bu hafta ayrıca ruhunuzu beslemek için yardım kuruluşlarında aktif rol almayı düşünebilirsiniz. Sağlığınız oldukça iyi ancak evdeki görünmez kazalara dikkat!

OĞLAK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlaklar… Bir süredir ne yapsanız da ilerleme kaydedemediğinizi düşünüyorsunuz fakat yeni haftada çalışmalarınızın karşılığını alıyorsunuz. Bu hafta uluslararası ilişkiler, ithalat-ihracat yeşil kart veya vize ile ilgili işlerinize yoğunlaşıyorsunuz. Bunun yanında uzun süredir eğitime ara verdiyseniz yüksek lisansa başlayabilir veya tez savunması yapabilirsiniz. Sosyal yaşantınıza gelirsek 14 Eylül’deki Dolunay iletişimde daha tutuk ve içe kapanık olmanıza neden olabilir. Ağzınızdan bir anda yanlış sözler çıkabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Para konularında çok fazla harcamanız var ve nasıl ödeme yapacağınızı bilmiyorsunuz ancak bu hafta para sorunlarını çözüme kavuşturacak bir teklif veya yardım alabilirsiniz.

KOVA HAFTALIK BURÇ YORUMU

Para ve mülk meseleleri üzerine yoğunlaşacaksınız bu hafta sevgili Kovalar… Yeni haftada mal ve mülk paylaşımı için pazarlığa giriyor olabilirsiniz. Eğer birinin size borcu varsa, bu haftalarda geri ödemeyle mutlu olacaksınız. Bunun yanında iş arayışındaysanız güzel mülakatlardan geçecek, sağlık sigortası, yıl sonu zammı gibi konularla alakalı güzel sonuçlar elde edeceksiniz. 14 Eylül’deki Dolunay’da ise değerli eşyalarınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemde ayrıca güzel haberlerle mutluluğunuzu taçlandırabilirsiniz.

BALIK HAFTALIK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa işlerin önem kazandığı bir haftaya giriyorsunuz sevgili Balıklar… Yeni haftada iş birlikleri hatta evlilik veya nişan konuları gündeme gelir. Eğer halihazırda evliyseniz eşinizle oldukça yakın olacaksınız. Bunun yanında kariyerde yeni bir ortakla ilerleyebilir veya yeni birini işe alabilirsiniz. Anlaşacağınız bu isim size oldukça yardımcı olacak. 14 Eylül’deki Dolunay sinirlerinizin gerilmesine neden olabilir. İş hayatınızda ortaya çıkacak teknik aksilikleri başkalarından çıkarmayın. Bu hafta ayrıca para konusunda oldukça şanslısınız. Beklenmedik miraslarla mutlu olabilirsiniz.