31 MAYIS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
DÜZENBAZLAR
Chris Addison'un yönettiği; Anne Hathaway, Rebel Wilson, Tim Blake Nelson, Alex Sharp, Ingrid Oliver ve Meena Rayann'ın rol aldığı komedi filmi Düzenbazlar izleyici ile buluştu.
Frank Oz'un 1988 yapımlı "Kirli, Çürük Ve Adi" filminin bu kez iki kadın karakter çevresinde gelişen yeniden çevrimi olan yapım; biri yüksek sosyeteden diğeri ise alt tabakadan iki meteliksiz dolandırıcının kendilerine yanlış yapan erkekleri alaşağı etmek için omuz omuza mücadele edişini konu ediniyor.
GODZİLLA 2: CANAVARLAR KRALI
Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, Ziyi Zhang ve Ken Watanabe'nin başrolerinde oynadığı Godzilla II: Canavarlar Kralı'nı Michael Dougherty yönetti. Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini ele alıyor.
Godzilla II Canavarlar Kralı filminde, kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır. Filmde ayrıca antik çağlara ait bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını da tehlikeye sokarlar.
MA
The Help filminde birlikte çalışan yönetmen Tate Taylor ile bu filmdeki performansıyla Oscar ödülüne layık görülen Octavia Spencer'ın yeniden bir araya geldiği Ma; bir grup gencin kasabada yalnız bir biçimde yaşayan Sue Ann'le arkadaş olmaları sonucu gelişen gerilimli olayları anlatıyor. Octavia Spencer'a başrolde Diana Silvers, Luke Evans, Juliette Lewis, Allison Janney, Missi Pyle ve Corey Fogelmanis eşlik ediyor.
ASTRAL SEYAHAT
Hasan Gökalp'in yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Astral Seyahat" Çiğdem, Ece ve Aslı isimli üç arkadaşın başına gelen olayları beyaz perdeye taşıyor.
ONUN FİLMİ
Su Baloğlu ve Merve Bozcu'nun yönetmenliğini yaptığı "Onun Filmi" adlı yapım; on dört yönetmen kadının hikayelerini beyaz perdeye taşıyor.
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