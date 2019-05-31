GODZİLLA 2: CANAVARLAR KRALI

Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Sally Hawkins, Kyle Chandler, Bradley Whitford, Charles Dance, Ziyi Zhang ve Ken Watanabe'nin başrolerinde oynadığı Godzilla II: Canavarlar Kralı'nı Michael Dougherty yönetti. Macera, bilim kurgu ve aksiyon içerikli film; kıyametin eşiğindeki yeryüzünde Godzilla ile titanlar olarak adlandırılan yaratıklar Mothra, Rodan ve King Ghidorah'ın mücadelesini ele alıyor.

Godzilla II Canavarlar Kralı filminde, kripto-zooloji kuruluşu Monarch'ın üyeleri ortaya kahramansı bir çaba koyacaklardır. Filmde ayrıca antik çağlara ait bu süper türlerin hepsi hayata döner dönmez bir üstünlük savaşına girerek insanoğlunun varlığını da tehlikeye sokarlar.