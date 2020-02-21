21 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
VAHŞETİN ÇAĞRISI
Jack London'ın ünlü eserinden sinemaya uyarlanan Vahşetin Çağrısı; Kaliforniya'da yaşadığı çiftlikten koparılıp Yukon'un zorlu şartlarında kızağa koşulan bir köpeğin bu yeni şartlara ayak uydurma mücadelesini sinema perdesine taşıyacak. Harrison Ford, Karen Gillan, Bradley Whitford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly ve Omar Sy'ın oynadığı filmin yönetmenliğini Chris Sanders üstlendi.
PATRON GİBİ
Miguel Arteta'nın yönettiği; Rose Byrne, Salma Hayek, Tiffany Haddish, Jennifer Coolidge, Billy Porter ve Ari Graynor'un oynadığı Patron Gibi izleyici ile buluştu. Senaryosu Adam Cole-Kelly ve Sam Pitman'a ait olan film; kişilikleri ve istekleri birbirinden oldukça farklı iki arkadaşın güzellik ürünleri imal eden bir şirket açmaya karar vermeleri sonrasında gelişen olayları konu alıyor.
BURASI CENNET OLMALI
Elia Suleiman'ın yönettiği Burası Cennet Olmalı, dünyanın birçok şehrine giden bir adamın, buralarda memleketi Filistin'den izlerle karşılaşmasını anlatıyor. Komedi türündeki Fransız yapımı filmde Gael Garcia Bernal, Elia Suleiman, Nancy Grant ve Tarik Kopty gibi isimler rol aldı.
GAREZ
Nicolas Pesce'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Garez, gerilim meraklılarının ilgisini çekmeye aday. İntikam hırsıyla dolu bir ruhun mesken tuttuğu eve bir şekilde yolu düşen herkesin maruz kaldığı dehşeti anlatan filmin başrollerinde Andrea Riseborough, Lin Shaye, John Cho, Demian Bichir, Tara Westwood, Betty Gilpin ve Jacki Weaver oynuyor.
BAYİ TOPLANTISI
İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı Bayi Toplantısı, beyaz eşya işiyle uğraşan üç esnafın, gittikleri üç günlük bayi toplantısı sırasında başlarına gelen olaylar etrafında dönüyor. Bedran Güzel'in yönetmenliğini üstendiği filmin başrollerinde Büyükak'ın yanı sıra Onur Buldu, Aydın Doğu Demirkol, Büşra Pekin, Safa Sarı, Müfit Kayacan, Hakan Salınmış, Gamze Karaduman ve Deniz Hamzaoğlu gibi isimler oynuyor.
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