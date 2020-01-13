13 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünya genelinde birçok banka ve finans kuruluşuna yönelik saldırılar düzenleyen “Silence” adlı siber suç grubunun faaliyetlerin tekrar hız verdiği belirlendi. Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky’nin araştırmacıları özellikle Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankalara binlerce saldırı düzenlendiğini tespit etti.
Bu saldırılarda kullanılan zararlı yazılım incelendiğinde, arkasındaki tehdit grubunun Silence adlı siber suçlu grubu olma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. Silence grubu daha önce dünyanın dört bir yanında bankalardan milyonlarca dolar çalmasıyla tanınıyor.
Günümüzün en aktif gelişmiş kalıcı tehdit (APT) gruplarından biri olarak gösterilen Silence grubunun düzenlediği saldırılar genellikle sosyal mühendislik yöntemleriyle başlıyor. Saldırganlar banka çalışanlarına zararlı yazılım içeren bir kimlik avı e-postası gönderiyor.
ATM’LERİ KULLANARAK NAKİT PARA ÇALIYORLAR
Zararlı yazılım bankanın güvenliğini aştıktan sonra bir süre sessiz kalarak kurum hakkında bilgi topluyor. Bunun için, bulaştığı cihazda yapılan günlük işlemlerin video kayıtlarını ve ekran görüntülerini tutuyor ve bankada işlerin nasıl yürüdüğünü öğreniyor. Saldırganlar harekete geçmeye hazır hale geldiklerinde zararlı yazılımın tüm özelliklerini etkinleştiriyor ve ATM’leri kullanarak nakit para çalıyor. Elde edilen gelir bazen milyon dolarları buluyor.
Son tespit edilen saldırılar Ocak 2020’nin ilk haftasında başladı. Tehdit grubunun operasyonun son aşamasına gelmek üzere olduğu ve para toplamaya yakın oldukları düşünülüyor.
Operasyonda kullanılan zararlı yazılımı “HEUR:Trojan.Win32.Generic,PDM:Exploit.Win32.Generic” adıyla tespit eden Kaspersky’ye göre saldırılar halen devam ediyor ve Sahra Altı Afrika bölgesindeki büyük bankaları hedef alıyor.
Kaspersky araştırmacıları, saldırılarda kullanılan zararlı yazılıma bakarak operasyonun Rusça konuşan kişilerden oluşan Silence grubu tarafından düzenlendiğini belirtti. Bahsi geçen zararlı yazılım daha önce yalnızca bu grubun saldırılarında kullanılıyordu. Ayrıca yazılımın dilinin de Rusça olduğu görüldü. Saldırganların bunu az da olsa gizlemek için Rusça kelimeleri İngilizce klavyeyle yazdıkları görüldü.
YENİ BÖLGELERE DE YAYILDI
Silence grubunun son yıllarda oldukça etkili olduğunu söyleyen Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Sergey Golovanov, “Grup, düzenlediği saldırılarda önce hedefini uzun süre sessizce takip ediyor, ardından hızlı ve koordineli bir şekilde hırsızlık yapıyor.2017’de bu grubun bankalara ilgi göstermeye başladığını fark etmiştik. O günden beri sürekli gelişen grup yeni bölgelere yayıldı ve sosyal mühendislik yöntemlerini de güncelledi” dedi.
Güvenlik araştırmacısı Golovanov, şunları söyledi:
“Tüm bankaları dikkati elden bırakmamaları yönünde uyarıyoruz. Silence grubu yalnızca para değil, takip süresi boyunca ekranlarda olan biteni de kaydederek bankaların hassas bilgilerini de çalıyor.Bu çok ciddi bir gizlilik sorunu ve parayla ölçülemeyecek derecede büyük zararlar verebilir.”
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!