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        Haberler Sağlık Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Bu besinleri tüketirken bir daha düşünün!

        Bazı yiyecekler besin öğesi fazla içermediği halde ciddi kilo alımına sebebiyet veriyor. Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, "Elzem aminoasitler, diyet lifi, vitamin veya mineral kaynağı çok içermezken yüksek kalori içerir. Bu da kilo alımına yol açar" dedi. Gülşen, kilolu ve kilo almaya müsait bireylerin tüketmemesi gereken besinleri sıraladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 09:54 Güncelleme: 17.10.2023 - 09:54
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        • 1

          Uzman Diyetisyen Şükrü Can Gülşen, bazı yiyeceklerin fazla besin öğesi içermemesine rağmen ciddi kilo alımına yol açtığını söyledi.

        • 2

          Gülşen, "Bu yiyecekler insan vücuduna ve sağlığına fayda sağlamazken, yağ oranını artırdığı için iç organların yapısını bozar ve buna bağlı olarak sağlığı olumsuz etkiler. Kilolu olan ve kilo almaya elverişli olan insanların kesinlikle bu gıdaları tüketmemesi gerekir. Normal insanların ise ölçülü bir şekilde tüketmesi gerekir" dedi.

        • 3

          İşte tüketmeden önce bir kez daha düşünmenize yol açacan o besinler:

        • 4

          Hızlı kilo aldıran yiyecekler ;

          Margarin

        • 5

          Gazlı içecekler

          Meyve suları

        • 6

          Cips

          Soslu tuzlu kuruyemişler

        • 7

          Noodle

          Makarna

        • 8

          Beyaz ekmek

        • 9

          Krem çikolatalar

          Fındık ezmesi veya kreması

        • 10

          Kahve karışımları

        • 11

          Hazır ve paketli soslar

        • 12

          Fast food yemekler

          Çikolata, kek, bisküvi ve her türlü paketli gıda

        • 13

          Bunlar gibi yetersiz besin öğesine sahip gıdalar, herkes için kaçınılması gereken vücut sağlığına yararı olmayan ultra sağlıksız yiyeceklerdir.

        • 14

          Porsiyon miktarına dikkate edilerek tükeilmesi gereken gıdalar:

          Ayçekirdeği, kabak çekirdeği gibi yağlı tohumlar

        • 15

          Sucuk, sosis, salam gibi işlenmiş et ürünleri

        • 16

          Fındık ezmesi

          Krema

        • 17

          Bal, kaymak, tahin, pekmez, reçel ve marmelatlar

        • 18

          Hayvansal yağlar

        • 19

          Sakatatlar

        • 20

          Patates, pirinç.

          Bu gıdalar yeterli ve dengeli tüketildiğinde zarar vermez ama en ufak porsiyon aşımında vücuda yağ olarak depolanır ve vücut sağlığını bozar. Bu sebeple yeterli ve dengeli tüketilmesi gerekmektedir.

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