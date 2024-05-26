Bu belgeyi alan doğrudan 65 bin liraya işe giriyor

EN YÜKSEK MAAŞ 65 BİN LİRA

Son olarak uygulamalı sınavın yapıldığı kursta 39 kursiyer eğitimlerini tamamlayarak, belgesini aldı.

En düşük ekskavatör operatörü maaşının 30 bin lira, en yüksek maaşın ise 65 bin liraya kadar olduğu öğrenildi.