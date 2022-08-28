Bu akşam televizyonda neler var, tvde hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 28 Ağustos Pazar 2022 TV8, Star, TRT1, Show TV, Fox, ATV, Kanal D yayın akışı! Bu akşam hangi yarışmalar izlenecek?

Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? 28 Ağustos Pazar TV8, Fox, ATV, Star, TRT1, Show TV, Kanal D yayın akışı

Haftanın gününde televizyon yayın akışı gündem oldu. Yeni hafta öncesi evinde bu akşam dinlenecek olan vatandaşlar; bu akşam hangi dizi, film ve yarışmaların yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 28 Ağustos 2022 Pazar gününe özel TV8, Show TV, Fox, ATV, Star, TRT1 ve Kanal D'de ekrana gelecek yapımlar...

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