Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Kısayol Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Cumartesi 2024 Gönül Dağı, Yabani, Güldür Güldür Show ekranda!

        Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Cumartesi televizyon rehberi

        Hafta sonunda dinlenmek ve televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için televizyon rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok kanalda dizi, film ve eğlence programlarının yeni bölümü yayınlanacak. İşte, 18 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile akşama izleyebileceğiniz yapımlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 10:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

          SHOW TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show bu akşam 20.00'de ekranlarda.

          GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA BUGÜN

          Güldür Güldür Show'un 374. Bölümünde; Muhalif haber spikeri Mesut yazlıkçıların olduğu bir siteye taşınmıştır. Site sakinleri Mesut'u hayranlık ile karşılar ve yakasını bırakmazlar. Evine gitmeye çalışan Mesut’a izin vermeyen site sakinleri sonunda sert bir tepki ile karşılaşır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 Kızılcık Şerbeti

          10:00 Cumartesi Sürprizi

          13:00 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın?

          15:00 Bahar

          18:25 Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 Güldür Güldür Show

          23:45 Yabancı Sinema Öldürme Arzusu

          01:30 Kızılcık Şerbeti

          04:15 Aziz

        • 2

          ALLAH YAZDIYSA BOZSUN

          Allah Yazdıysa Bozsun filmi bu akşam saat 20.00'de ilk kez Kanal D'de ekranlara gelecek.

          FİLM KONUSU NEDİR?

          Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır. Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır. Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 Afili Aşk

          08:30 Konuştukça

          09:45 Magazin D Cumartesi

          13:00 Arda’nın Mutfağı

          14:00 Arka Sokaklar

          16:00 İnci Taneleri

          18:30 Kanal D Ana Haber

          20:00 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun

          22:15 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun

          00:30 Arka Sokaklar

          03:00 Siyah Beyaz Aşk

          04:00 Müzik Arası

          04:45 Bodrum Masalı

        • 3

          GÖNÜL DAĞI

          TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 139. bölümü bu akşam 20.00'de yayınlanacak.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          05:20 Beni Böyle Sev

          07:00 Yerli Sinema Parmak Damgası

          08:10 Perihan Abla

          09:10 Lingo

          10:30 Hayallerinin Peşinde

          12:10 Yaşam Başka Yerde

          12:30 Kara Ağaç Destanı

          16:15 Mahsuni

          17:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

          19:00 Ana Haber

          20:00 Gönül Dağı

          00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

          01:50 Kara Ağaç Destanı

          04:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        • 4

          KIRIMLI

          Star Tv'de bu akşam saat 20.00'de yerli sinema olan Kırımlı filmi yayınlanacak.

          KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyazperdeye aktarılan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Kırım'da yaşayan Sadık Turan savaş başlayınca diğer Kırım Türkleri gibi askere alınır ve cepheye gider. Savaş esnasında Almanlara esir düşer ve Almanca biliyor olması nedeniyle bulunduğu esir kampında irtibat görevlisi olarak çalışmaya başlar. Kısa süre sonra Almanların, Kırım'ı Ruslardan kurtarıp özgürleştirme vaadiyle Türklerden oluşan birlik kurma planına dahil olarak Alman ordusunda görev almaya başlar. Ancak bunun bir oyun olduğunu fark eden Sadık artık gerçek Kırım kurtuluşu için harekete geçecek ve bu esnada hayatının aşkı Maria ile de tanışacaktır.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

          09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu

          10:30 Hanım Köylü

          13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema

          16:00 Güzel Köylü

          18:15 Ana Haber

          19:00 Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 Yerli Sinema Kırımlı

          22:30 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

          00:30 Yerli Sinema Kırımlı

          03:00 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey

          04:15 Baba Ocağı

          05:30 Güzel Köylü

        • 5

          SON KALE HACIBEY

          Star TV'de saat 22.30'da Son Kale Hacıbey isimli yerli film olacak.

          18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi'ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. XVIII. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi, Rusya ile savaş içindedir. İki taraf da son kalan Hacıbey kalesini ele geçirmeye çalışır. Tuna Siçi, savaşın gidişatı için önemli bilgiler içeren bir mektup ile Andrey adlı Kozak’ı kale komutanı Ahmet Paşa’ya gönderir. Ahmet Paşa’nın Sultan üzerindeki etkisi düşünülerek, mektubun deniz yoluyla sultana iletileceği düşünülür. Ancak bu sırada Hacıbey’in ele geçirilerek, Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan tek kurtulan paşanın Ukraynalı bir kadından olan tek kızı Fatma olur. Paşa, kızının üzüm bağlarının olduğu gizli bir köye gönderilmesini ister. Yolculuk sıradan Rus askerlerinin saldırısına uğrayan Fatma, Andrey’in sayesinde kurtulur. Kendisine yardım ederken yaralanan Andrey’i üzüm bağına getiren Fatma, onun iyileşmesine yardımcı olur. İyileşmesinin ardından yola devam etmeyi planlayan Andrey, Fatma’nın Hacıbey’in ele geçirildiğini söylemesiyle planını değiştirir.

        • 6

          KARDEŞLERİM

          Kardeşlerim dizisi bu 129. bölümüyle akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.

          SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

          Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.

          ATV YAYIN AKIŞI

          06:00 Safir

          07:30 ATV’de Hafta Sonu

          10:00 Yabancı Sinema Şirinler 2

          12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          15:30 Aldatmak

          19:00 ATV Ana Haber

          20:00 Kardeşlerim

          00:20 Aldatmak

          03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

          05:40 Safir

        • 7

          YABANİ

          NOW'da yayınlanan Yabani dizisi bu akşam saat 20.00'de 34. bölümüyle seyirci ile buluşacak.

          SON BÖLÜMDE NE OLDU?

          Rüya bütün çabalara rağmen bulunamamaktadır. Yaman için dünya durur. Yanında Rüya olmayacaksa bu savaşı sürdürme arzusu da tükenecektir. Neslihan ve Güven’in tek amacı, oğullarını ayakta tutmaya çalışmak olur.

          NOW TV YAYIN AKIŞI

          07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

          08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

          11:15 Ekonomi Arası

          11:20 Memet Özer ile Mutfakta

          12:15 Kamera Arkası

          13:00 Yabani

          15:45 Kızıl Goncalar

          19:00 Now Ana Haber

          20:00 Yabani

          00:15 Kirli Sepeti

          03:00 Ruhun Duymaz

          05:00 Kefaret

          06:00 Bay Yanlış

        • 8

          SURVIVOR

          Survivor All Star bu akşam 20.00'de TV8'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarışma programından en son elenen isim Aleyna oldu.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:45 Süper Bir Takım

          08:00 Türkiye’nin Doktorları

          09:00 Bir Yemek Olsan

          10:00 Gazete Magazin

          14:15 Cevap Ver Türkiye

          16:30 Çarkıfelek

          20:00 Survivor All Star 2024

          00:15 Survivor Ekstra

          02:30 Gazete Magazin

          05:00 Dizi

        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
        Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Arazi anlaşmazlığı cinayeti! Ceza açıklandı
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Annesini uyurken öldürdü! 'İyi hal'li cani!
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Ekranlara hapsolduk! Doğal ışık yerine mavi ışık 
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Buruk'un kadrosu netleşiyor!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Kartal'ın derbi 11'i!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
        Haftanın dikkat çekenleri
        Haftanın dikkat çekenleri
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Bu gözyaşları boşuna değil
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        Kıdem tazminatı tavanında ayrım var mı?
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        4 bölgede toz taşınımı! 5 bölgede sağanak!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        Galatasaray ve EURO 2024 sözleri!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        Erkan Yolaç hayatını kaybetti
        "10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik"
        "10 günde İsrail'e ait 100 askeri aracı imha ettik"
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Konutta düşüş sürecek mi?
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Kripto kanunu ile ilgili 10 soru 10 cevap
        Habertürk Anasayfa