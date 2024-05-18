Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var? 18 Mayıs Cumartesi televizyon rehberi
Hafta sonunda dinlenmek ve televizyon keyfi yapmak isteyen vatandaşlar için televizyon rehberi oluşturduk. Bu akşam birçok kanalda dizi, film ve eğlence programlarının yeni bölümü yayınlanacak. İşte, 18 Mayıs 2024 Cumartesi TV yayın akışı ile akşama izleyebileceğiniz yapımlar...
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GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
SHOW TV'nin sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show bu akşam 20.00'de ekranlarda.
GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW'DA BUGÜN
Güldür Güldür Show'un 374. Bölümünde; Muhalif haber spikeri Mesut yazlıkçıların olduğu bir siteye taşınmıştır. Site sakinleri Mesut'u hayranlık ile karşılar ve yakasını bırakmazlar. Evine gitmeye çalışan Mesut’a izin vermeyen site sakinleri sonunda sert bir tepki ile karşılaşır.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Yerli Sinema Güler misin Ağlar mısın?
15:00 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Yabancı Sinema Öldürme Arzusu
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:15 Aziz
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ALLAH YAZDIYSA BOZSUN
Allah Yazdıysa Bozsun filmi bu akşam saat 20.00'de ilk kez Kanal D'de ekranlara gelecek.
FİLM KONUSU NEDİR?
Allah Yazdıysa Bozsun, rüyasında arkadaşının nişanlısıyla evlendiğini gören genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Irmak, aşkta yüzü gülmeden 30'lu yaşlarına gelen genç bir kadındır. Onun hayatı, ilk defa kaldığı bir evde yastığının altına anahtar koymasıyla bambaşka bir hal alır. Rüyasında en yakın arkadaşı olan Eliz'in nişanlısı Burak ile evlendiğini gören Irmak, bu korkunç rüyayı aklından çıkarmaya çalışır. Ancak rüyada gördüklerinin akabinde Irmak kendisini beklenmedik durumların içinde bulur.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Afili Aşk
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda’nın Mutfağı
14:00 Arka Sokaklar
16:00 İnci Taneleri
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun
22:15 Yerli Sinema Allah Yazdıysa Bozsun
00:30 Arka Sokaklar
03:00 Siyah Beyaz Aşk
04:00 Müzik Arası
04:45 Bodrum Masalı
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GÖNÜL DAĞI
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 139. bölümü bu akşam 20.00'de yayınlanacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:20 Beni Böyle Sev
07:00 Yerli Sinema Parmak Damgası
08:10 Perihan Abla
09:10 Lingo
10:30 Hayallerinin Peşinde
12:10 Yaşam Başka Yerde
12:30 Kara Ağaç Destanı
16:15 Mahsuni
17:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:50 Kara Ağaç Destanı
04:15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
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KIRIMLI
Star Tv'de bu akşam saat 20.00'de yerli sinema olan Kırımlı filmi yayınlanacak.
KIRIMLI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Cengiz Dağcı’nın Korkunç Yıllar adlı romanından beyazperdeye aktarılan film, II. Dünya Savaşı sırasında Alman esir kamplarında rehin alınan Tatarlı esirlerin yaşadıkları insanlık dramını ve çektikleri acıları konu alıyor. Kırım'da yaşayan Sadık Turan savaş başlayınca diğer Kırım Türkleri gibi askere alınır ve cepheye gider. Savaş esnasında Almanlara esir düşer ve Almanca biliyor olması nedeniyle bulunduğu esir kampında irtibat görevlisi olarak çalışmaya başlar. Kısa süre sonra Almanların, Kırım'ı Ruslardan kurtarıp özgürleştirme vaadiyle Türklerden oluşan birlik kurma planına dahil olarak Alman ordusunda görev almaya başlar. Ancak bunun bir oyun olduğunu fark eden Sadık artık gerçek Kırım kurtuluşu için harekete geçecek ve bu esnada hayatının aşkı Maria ile de tanışacaktır.
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:30 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:30 Özlem Denizmen İle Para Durumu
10:30 Hanım Köylü
13:00 Yerli Dizi Tekrarı/Sinema
16:00 Güzel Köylü
18:15 Ana Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Yerli Sinema Kırımlı
22:30 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey
00:30 Yerli Sinema Kırımlı
03:00 Yerli Sinema Son Kale Hacıbey
04:15 Baba Ocağı
05:30 Güzel Köylü
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SON KALE HACIBEY
Star TV'de saat 22.30'da Son Kale Hacıbey isimli yerli film olacak.
18. yüzyıl sonlarında yaşanan Osmanlı-Rus Savaşı sırasında geçen filmde, Hacıbey Kalesi'ne yapılan kuşatmaya odaklanılıyor. XVIII. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu ve Tuna Siçi, Rusya ile savaş içindedir. İki taraf da son kalan Hacıbey kalesini ele geçirmeye çalışır. Tuna Siçi, savaşın gidişatı için önemli bilgiler içeren bir mektup ile Andrey adlı Kozak’ı kale komutanı Ahmet Paşa’ya gönderir. Ahmet Paşa’nın Sultan üzerindeki etkisi düşünülerek, mektubun deniz yoluyla sultana iletileceği düşünülür. Ancak bu sırada Hacıbey’in ele geçirilerek, Ahmet Paşa zindana atılır. Bu saldırıdan tek kurtulan paşanın Ukraynalı bir kadından olan tek kızı Fatma olur. Paşa, kızının üzüm bağlarının olduğu gizli bir köye gönderilmesini ister. Yolculuk sıradan Rus askerlerinin saldırısına uğrayan Fatma, Andrey’in sayesinde kurtulur. Kendisine yardım ederken yaralanan Andrey’i üzüm bağına getiren Fatma, onun iyileşmesine yardımcı olur. İyileşmesinin ardından yola devam etmeyi planlayan Andrey, Fatma’nın Hacıbey’in ele geçirildiğini söylemesiyle planını değiştirir.
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KARDEŞLERİM
Kardeşlerim dizisi bu 129. bölümüyle akşam saat 20.00'de ATV'de ekrana gelecek.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Polis tarafından gözaltına alınan Aybike ile Yasmin, büyük bir korkuyla karşı karşıya kalırlar. Duruma hemen müdahale eden Şevval ve Akif, Gökhan'ı gömdükleri yerde büyük bir şaşkınlığa uğrarlar. Süsen'le ayrılmalarının şokunu yaşayan Ömer'in, kolay kolay vazgeçmeye niyeti yoktur. Orhan'ın evinden ayrılan Ayten ile Cansu, Orhan'ı kıskandıracak bir yere yerleşirler. Hamile olduğunu öğrenen Nebahat, durumu Akif'le paylaşıp paylaşmamak arasında kalır. Ayaz'ın, Cansu'ya karşı beklenmedik hamlesi, Sarp'ın gözünü iyice döndürür. Ataman Koleji'nde sürpriz bir yarışma düzenlenirken, Tolga'nın taksisiyle pikniğe giden çocukları, dönüş yolunda hiç ummadıkları bir manzara karşılar.
ATV YAYIN AKIŞI
06:00 Safir
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema Şirinler 2
12:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
15:30 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Aldatmak
03:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
05:40 Safir
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YABANİ
NOW'da yayınlanan Yabani dizisi bu akşam saat 20.00'de 34. bölümüyle seyirci ile buluşacak.
SON BÖLÜMDE NE OLDU?
Rüya bütün çabalara rağmen bulunamamaktadır. Yaman için dünya durur. Yanında Rüya olmayacaksa bu savaşı sürdürme arzusu da tükenecektir. Neslihan ve Güven’in tek amacı, oğullarını ayakta tutmaya çalışmak olur.
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer ile Mutfakta
12:15 Kamera Arkası
13:00 Yabani
15:45 Kızıl Goncalar
19:00 Now Ana Haber
20:00 Yabani
00:15 Kirli Sepeti
03:00 Ruhun Duymaz
05:00 Kefaret
06:00 Bay Yanlış
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SURVIVOR
Survivor All Star bu akşam 20.00'de TV8'de yeni bölümüyle ekranlarda olacak. Yarışma programından en son elenen isim Aleyna oldu.
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper Bir Takım
08:00 Türkiye’nin Doktorları
09:00 Bir Yemek Olsan
10:00 Gazete Magazin
14:15 Cevap Ver Türkiye
16:30 Çarkıfelek
20:00 Survivor All Star 2024
00:15 Survivor Ekstra
02:30 Gazete Magazin
05:00 Dizi