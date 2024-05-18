Kızılcık Şerbeti 63. bölümde neler oldu? Kızılcık Şerbeti 63. bölüm izle
Her hafta Cuma günleri SHOW TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, 63. bölümüyle seyircileri ekran başına kilitledi. Son bölünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için Kızılcık Şerbeti 63. bölüm linkini haberimize ekledik.
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SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecanlı bir bölüm ile dün izleyicileri ekran başına kitledi. 63. bölümüyle seyirci ile buluşan Kızılcık Şerbeti'nde yine heyecan doruktaydı. İşte, Kızılcık Şerbeti son bölümde yaşananlar ve Kızılcık Şerbeti 63. bölüm kesintisiz izleyebileceğiniz link...
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KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Kızılcık Şerbeti'nin 63. bölümünde; Görkem’in, Ömer ile buluştuğunu öğrenen Fatih, her ne kadar amcasından şüphelenmese de onu kontrol etmek isteğinin de önüne geçemez. Kıvılcım yeni işine adapte olmaya çalışmakta, bu konuda en büyük yardımı da Ömer’den görmektedir. Nursema’nın yeni bir ilişkiye girme konusundaki tereddütleri Rüzgar’ı çileden çıkarmaktadır. İşi hızlandırmak için yaptığı tüm çabalar boşa gitmektedir. Sonunda dayanamayıp konuşmak için Abdullah’ın yanına gider.
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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM ÖZETİ
Abdullah’ın eve geç gelmelerinin sıklaşması Pembe’yi çok rahatsız etmeye başlamıştır. Bir şeylerden şüpheleniyor ama kondurmak istemiyordur. Nilay’ın pişik kremi için yapılan lansman gecesi başta Ünallar olmak üzere tüm tanıdıkları bir araya getirir. Fatih’in, Doğa konusundaki kafa karışıklığı artmıştır. Bu konuda harekete geçmeye karar verir.
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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE
Kızılcık Şerbeti 63. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler, aşağıdaki linkten Kızılcık Şerbeti 63. bölüme ulaşabilir.