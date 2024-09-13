Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor?
SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör'ün paylaştığı Kızılcık Şerbeti ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda üç oyuncu yeni karakterlere hayat verecek. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? İşte, detaylar...
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SHOW TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti için geri sayım başladı. Üçüncü sezonuyla ekrana gelecek diziye 'Meri' karakteriyle Şebnem Bozoklu, 'Heves' karakteriyle Şebnem Dönmez ve 'Cemal' karakteriyle Fırat Çelik de dâhil oldu. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? İşte, detaylar...
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BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ VAR MI?
SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizizsi Kızılcık Şerbeti, 3. sezonuyla bu akşam saat 20.00'de ekranlarda olacak. 67. bölümüyle yeni sezona başlayan diziden merak uyandırıcı birçok fragman yayınlandı.
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67. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Alev’in ani ölümüyle sarsılan Abdullah ve Kıvılcım; Alev bebek için karşı karşıya geliyor. Hastanede olan Görkem’in hamilelik haberi Ünallar için bomba etkisi yaratıyor. Fatih ve Görkem’in evliliğinin nasıl devam edeceği merakla beklenirken Kıvılcım, hayatının merkezinde bundan sonra Alev bebeğin olacağını söylüyor. Doğa’ya evlilik teklifinde bulunan Giray’ın dizinin kadrosuna bu sezon dahil olan Şebnem Dönmez’in canlandırdığı gizemli karakterle yakınlaşması tanıtıma damga vuruyor.
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KIZILCIK ŞERBETİ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?
Nilay’ın öğrendiği gerçeği Pembe ile paylaşması Pembe’nin dünyasını başına yıkar. Görkem’le konuşarak işi bir an önce kimse duymadan sonlandırmak istese de Görkem buna yanaşmaz ve karşı atağa geçer. Pembe çaresiz ve üzgündür. Hem Ömer’e hem Görkem’e bilenmiştir.
Kıvılcım ve Ömer, dolandırıcılık olayından dolayı çok üzgün olan Sönmez’e moral vermek için ona bir gemi seyahati hediye ederler.
KIZILCIK ŞERBETİ 66. BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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Kıvılcım’ın parti sonrasında Rüzgar’ın yaptığı jeste karşılık vermek isteyen Nursema, onu bir tekne gezisine davet eder. İkili baş başa mutlu bir gün geçirirler. Rüzgar, Nursema’ya evlenme teklif etmeye karar verir.
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Doğa ve Giray’ın ilişkisi artık iyice ilerlemiş, Doğa da kendini akışa bırakmıştır. Ömer ve Kıvılcım’ın Abdullahlara yemeğe geldikleri akşam herkesin sinirleri gergindir ve ufak bir kıvılcım büyük bir yangına dönüşür.
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