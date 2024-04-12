Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti 59. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Bayram tatili nedeni ile dizilerin bir hafta araya girmesinin ardından "12 Nisan Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti var mı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Peki, bu akşam Kızılcık Şerbeti olacak mı? İşte detaylar...
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Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının olmazsa olmazı olarak izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Bayram tatili sebebiyle dizilerin yayın takviminde bir haftalık ara verilmesinin ardından, "12 Nisan Cuma akşamı Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı?" sorusu gündemin odağına yerleşti. İşte, bu akşam Kızılcık Şerbetinin ekranlara gelip gelmeyeceğinin cevabı...
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BU AKŞAM KIZILCIK ŞERBETİ'NİN YENİ BÖLÜMÜ VAR MI?
Kızılcık Şerbeti'nin 58. bölümü geçtiğimiz hafta Cuma akşamı Show TV ekranlarında seyircisi ile buluşmuştu. Dizilerin bir haftalık bayram tatiline girmesinin ardından 12 Nisan Cuma akşamı reyting rekortmeni dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu.
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Geçen hafta bölüm, Alev ve Abdullah'ın aynı evde yaşadığını öğrendiğimiz sahnenin ardından sonra ermişti. İzleyicilerin bir haftalık merak dolu bekleyişi ise devam ediyor. Fakat bu akşam Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü yayınlanmayacak.
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KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü bu akşam (12 Nisan Cuma) yayınlanmayacak. Dizinin merakla beklenen bölümü önümüzdeki hafta 19 Nisan Cuma akşamı 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.