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        Haberler Bilgi Magazin Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 SHOW TV, Kanal D, Star TV, NOW yayın akışı ile televizyonda neler var?

        Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 26 Mayıs 2024 Pazar TV yayın akışı

        Hafta sonunu evde televizyon karşısında geçirecek olanlar, bu akşam TV yayın akışında hangi dizi ve filmlerin yer alacağını araştırıyor. Programları ve dizilerin yeni bölümlerini kaçırmak istemeyenler "Bugün televizyonda neler var?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 26 Mayıs Pazar Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TRT1, TV8, Show TV yayın akışı ve rehberi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 11:50 Güncelleme: 26.05.2024 - 11:50
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        • 1

          26 Mayıs Pazar gününe ilişkin TV yayın akışı listesi kanalların resmi internet sitesinde paylaşıldı. Bu akşam SHOW TV'de En Büyük Şaban filmi izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam hangi diziler ve filmler var? İşte, 26 Mayıs Pazar bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, NOW, TV8, TRT1 TV yayın akışı...

        • 2

          EN BÜYÜK ŞABAN

          Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı En Büyük Şaban filmi bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de yayınlanacak.

          FİLMİN KONUSU

          İyi bir adam olan Şaban, zengin olma hayalleri kurmaktadır. Hayallerini İstanbul da gerçeğe dönüştürebileceğini düşünen Şaban, köydeki tarlasını satıp yola koyulur. İstanbul a ayak bastığında yaptığı ilk iş ise amcasının oğlunu aramaktır. Bu sırada başına türlü belalar açmaktan geri kalmayan Şaban, saflığı sonucu bir adamdan Boğaz Köprüsü nü satın aldığını düşünür. Dolandırıldığını anladıktan sonra adamın peşine düşer. Bu esnada zor durumda olan birine yardım eden Şaban, adamla çok iyi dost olur. Ancak ortada bir problem vardır. Yardımcı olduğu adam, Şaban ı sadece içtiği zamanlarda hatırlamaktadır. Ayık olduğu zamanlarda ise Şaban ın varlığından haberdar değildir. Bu şekilde kargaşa içinde geçen Şaban ın hayatı parkta çiçek satan bir kıza vurulmasıyla bambaşka bir hal alır. Aşık olduğu görme engelli kıza yardım etmeye karar veren Şaban, kızın gözlerinin açılması için her şeyi yapmaya hazırdır.

          SHOW TV YAYIN AKIŞI

          07:00 - Kızılcık Şerbeti

          10:00 - Pazar Sürprizi

          13:00 - Petrol Kralları

          14:45 - Sandık Kokusu

          18:25 - Hafta Sonu Ana Haber

          20:00 - En Büyük Şaban

          22:15 - Üç Kağıtçı

          23:45 - En Büyük Şaban

          01:45 - Sandık Kokusu

          04:15 - Petrol Kralları

          05:30 - Aziz

        • 3

          YARGI

          Yargı dizisi final bölümünün tekrarıyla bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

          FİNAL BÖLÜMÜ ÖZETİ

          Konteynırda bulunan kimliği meçhul bir ceset; cesedin başında Metin ve Eren... Ceylin’in doğum gününü kutlamaya adliyeye gelen İnci ve Engin... Olay yerine çağrılan; Ceylin’lerin yanından sessizce geçen savcı Ilgaz Kaya... Herkes olması gerektiği, hatırlandığı gibi; fakat her şey başka... Bu kez Ceylin ve Ilgaz, aynı cinayetin şüphelisi!

          Bir cinayet etrafında, pek çok ailevi sırrın vücuda getirdiği bir çift; Ceylin ve Ilgaz! Düğümleri çöze çöze giderek sıkılaşan, görünmez iplerle bağlı bir aşk hikayesi... Yepyeni bir hayata başlamak için gittikleri şehirde; kaderlerinden kaçamayacaklarının altını iyice çizercesine, bahçelerinde beliren bir ceset… Belki de bir lanet...

          Hayat boyu birbirinden habersiz birbirini arayan iki ruh illa ki bir yerde, bir zamanda kesişir mi hep? Her şey başladığı yerde biter mi? Yoksa her şey zaten bitmek için mi başlar?

          KANAL D YAYIN AKIŞI

          07:00 - Afili Aşk

          08:30 - Konuştukça

          09:30 - Set Ekstra

          09:45 - Magazin D Pazar

          12:45 - Evrim Akın İle Ev Gezmesi

          13:45 - Arda ile Omuz Omuza

          14:45 - İnci Taneleri

          18:30 - Kanal D Haber Hafta Sonu

          20:00 - Yargı (Final)

          00:15 - Taş Kağıt Makas

          02:30 - Siyah Beyaz Aşk

          04:00 - 5N1K

          04:45 - Bodrum Masalı

        • 4

          ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2

          BKM Mutfak imzalı ‘Çok Güzel Hareketler 2’ bu akşam saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlanacak.

          STAR TV YAYIN AKIŞI

          08:15 - Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

          09:00 - Hanım Köylü

          11:00 - Tülin Şahin ile Moda

          12:00 - Vahe ile Evdeki Mutluluk

          14:20 - Yalı Çapkını

          18:15 - Star Haber

          19:00 - Çok Güzel Hareketler 2

          20:00 - Çok Güzel Hareketler 2

          23:30 - Yalı Çapkını

          03:00 - Baba Ocağı

          04:30 - Türk Müziği

          05:30 - Güzel Köylü

        • 5

          TEO LİSELER ARASI BİLGİ YARIŞMASI

          TEO (Türkiye Entelektüel Oyunları), Liseler Arası Bilgi Yarışması'nın finali Cem Öğretir moderatörlüğünde aTV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanacak.

          ATV YAYIN AKIŞI

          07:30 - atv'de Hafta Sonu

          10:00 - Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

          11:30 - Dizi TV

          12:20 - Aldatmak

          15:40 - Kardeşlerim

          19:00 - atv Ana Haber

          20:00 - Teo Liseler Arası Bilgi Yarışması

          21:00 - Kim Milyoner Olmak İster?

          00:20 - Aldatmak

          03:00 - Kuruluş Osman

          05:40 - Kalp Yarası

        • 6

          TEŞKİLAT

          Başrollerinde Murat Yıldırım, Aybüke Pusat gibi başarılı oyuncuları buluşturan Teşkilat, bu akşam saat 20.00'de TRT 1 ekranlarına gelecek.

          YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

          Çetin’in yaptığı hamle karşısında şaşkına dönen Ömer, Çetin’i yanından ayırmadan hızla bir çıkış yolu bulur. Gizem, Neslihan’ı kurtarmak için kendine merminin önüne atar. Çatışmanın ortasında kalan Neslihan iyice kapana kısılır ancak saldırganlara boyun eğmez.

          Ekip zor durumlar yaşasa da birbirine destek olur. Onların en büyük destekçisi ise liderleri Ömer’dir. Ömer adım adım şirketin bir numarasına ulaşmayı amaçlar. Ancak vakti dolmak üzeredir. Kalan zamanını görevine adasa da şartlar onu zorlayacaktır.

          TRT 1 YAYIN AKIŞI

          04.48 - İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

          04.50 - Beni Böyle Sev

          07.20 - Nostalji Kuşağı "Perihan Abla"

          08.30 - Alparslan: Büyük Selçuklu

          11.45 - Enine Boyuna

          13.00 - Biraz Kül Biraz Duman

          13.45 - Gönül Dağı

          17.15 - Kod Adı Kırlangıç

          19.00 - Ana Haber

          20.00 - Teşkilat

          23.55 - 3'te 3

          01.10 - Kara Ağaç Destanı

          03.55 - Alparslan: Büyük Selçuklu

        • 7

          KİRLİ SEPETİ

          Oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl, Ceren Moray, Cansu Tosun gibi isimleri buluşturan Kirli Sepeti bu akşam 20.00'de NOW'da ekranlara gelecek.

          YENİ BÖLÜM ÖZETİ

          Ortalıktan kaybolan Yavuz tam vaktinde yetişir ve hatasını düzeltip Hayriye’yi hapishaneden kurtarır. Her şeye rağmen Yavuz’a inanmayı seçen Hayriye’yi yeni bir hayal kırıklığı bekler. Tam mutluluğa kavuştum derken hayal kırıklığı yaşayan tek kişi Hayriye değildir. Songül sonunda başındaki Aydan belasından kurtulur. Fakat Aydan giderken geride kalbi kırık bir İlkkan ve oldukça yüklü bir borç bırakır. Songül’ü borç batağından kurtarmak için Hayriye’nin aklına yine müthiş bir fikir gelir. Songül ve Medine de Hayriye’nin aklına uyarlar. Aylin’in eline sonunda Medine’den kurtulmak için büyük bir koz geçer. Hem de bu sefer Songül ve Hayriye de pakete dahildir… Peki şimdi kadınlarımızı hangi yeni maceralar beklemektedir?

          NOW YAYIN AKIŞI

          08.30 - Çalar Saat Hafta Sonu

          11.15 - Ekonomi Arası

          11.20 - Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

          13.00 - Gaddar

          16.00 - Hudutsuz Sevda

          19.00 - Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

          20.00 - Kirli Sepeti

          23.45 - Kızıl Goncalar

          03.00 - Tetikçinin Oğlu

          05.15 - Kefaret

          06.00 - Bay Yanlış

        • 8

          SURVIVOR

          TV8'de yayınlanan Survivor All Star, bu akşam 20.00'de yeni bölümüyle yayınlanacak.

          TV8 YAYIN AKIŞI

          07:00 - Tuzak

          08:00 - Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

          09:00 - Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

          10:00 - Gazete Magazin / Yeni Bölüm

          14:15 - Cevap Ver Türkiye / Yeni Bölüm

          16:30 - Çarkıfelek / Yeni Bölüm

          20:00 - Survivor All Star 2024 / Yeni Bölüm

          00:15 - Survivor Ekstra / Canlı

          01:30 - Çarkıfelek

          03:30 - Gençlik Rüzgarı

          04:15 - Gazete Magazin

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