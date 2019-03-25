Davetiyelerin haftalar önce dağıtıldığı Apple’ın merakla beklenen 25 Mart etkinliği sonunda geldi çattı. Teknoloji devinin bu akşam ne tanıtacağı kafalarda bir soru işareti olarak yerini koruyor ancak etkinliğin medyayla ilgili olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Çünkü Apple, gönderdiği davetiyelerde ve sosyal medyadaki paylaşımlarında ‘Şov Zamanı’ ifadesini özellikle vurgulamıştı -ki şirket bu sloganı daha önce Apple TV’nin tanıtımında da kullanmıştı.

Apple’ın “Şov zamanı” sözleriyle davet ettiği bu akşamki etkinlik, şirketin merkezine ev sahipliği yapan Cupertino’daki Steve Jobs Theater’da yapılacak. Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan etkinlikte, Apple’ın yeni TV ve eğlence servisinin tanıtılması bekleniyor.

APPLE RESMEN DUYURDU: 'ŞOV ZAMANI' İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Etkinliğe şov ve magazin dünyasından pek çok ünlü ismin katılması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki uzun zamandır söylentisi dönen Apple’ın büyük planı bu akşam devreye girmek üzere. Şirketin pek çok TV kanalı ve içerik üreticisi ile olan görüşmeleri haftalardır devam ediyordu.

Son olarak HBO ve Starz gibi büyük dizi ve film yapımcıları ile pazarlıkları sonlandırmaya çalışan Apple, çok büyük ihtimalle bu akşam iPhone ve iPad gibi tüm cihazlarını kapsayan bir yayın platformu ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

APPLE'DAN NETFLIX'E RAKİP Mİ?

Burada sorulacak esas soru şu ki, Apple sadece bu amaçla sınırlı mı kalacak yoksa kendi içeriklerini üreten Netflix ve Amazon gibi platformlara rakip olabilecek derecede ciddi bir platform mu tanıtacak?

NETFLİX’E RAKİP OLUYOR... GELECEK AY TANITILACAK

Etkinliğin büyüklüğüne ve medya dünyasından ünlü isimlerinin de katılımına bakılırsa Apple gerçekten ileriye dönük büyük bir tanıtımın eşiğinde olabilir. Kendi yapımlarını üretmek için senelerdir milyon dolarlar harcayarak bugünkü konumuna gelen Netflix ile hayranlarının gücünü arkasına alan Apple’ın önümüzdeki yıllardaki rekabetine tanık olabiliriz.

HOLLYWOOD YILDIZLARI VE ORJİNAL İÇERİKLER

Son söylentilere göre Apple’ın yayın platformunun kütüphanesi için şimdiden 25 orijinal içerik için anlaşmaya varılmış. Bu orijinal dizilerin ve filmlerin içerisinde Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Jennifer Garner gibi büyük yıldız isimler var. Ayrıca J.J. Abrams ve Stephen Spielberg gibi yönetmenler de anlaşmaya varıldı. Hatta bu isimlerden bazıları bu akşamki etkinliğe de katılabilir.

HABER VE MAGAZİN SERVİSİ

Bir diğer Apple sürprizi ise abonelik sistemine dayalı bir haber servisi olacak. Bu serviste pek çok gazetenin ve derginin içeriklerine ulaşılabilecek.

Hatta The New York Times, Washington Post ve Wall Street Journal gibi ABD’nin büyük gazeteleri ile pazarlıklar hala sürmekte gibi görünüyor. Wall Street Journal’ın haberine göre Apple’ın yüzde 50’lik bir gelir istemesi nedeniyle görüşmeler biraz yavaş ilerliyor.

APPLE KREDİ KARTI...

Söylentilere göre Apple’ın bir kredi kartı planı da var ancak bunun tanıtımının bu akşamki etkinlikte gerçekleşeceği kesin değil. Bloomberg’in aktardığına göre iOS 12.2 ile birlikte Apple, Goldman Sachs ile iş birliği yaparak dijital bir cüzdan tanıtacak.