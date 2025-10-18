Habertürk
        Bu 5 soru uykularınızı kaçıracak! Size beyin fırtınası yaşatacak birbirinden keyifli bilmeceler!

        Bu 5 soru uykularınızı kaçıracak! Size beyin fırtınası yaşatacak birbirinden keyifli bilmeceler!

        Zekânızı test etmeye ne dersiniz? Kimi zaman basit gibi görünen, kimi zaman ise kafanızı karıştıran sorularla dolu bu bilmeceler, hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. Hazır olun, çünkü çözümlerini bulmak için biraz hayal gücü ve mantık gerekiyor... İşte o bulmacalar!

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 11:30
        • 1

          Gününüzü biraz daha eğlenceli ve zihin açıcı geçirmek isteyenler için zorlayıcı bilmeceler hazırladık. Kimi basit, kimi ise akıl çelici sorularla beyninizi meşgul etmeye hazır olun!

        • 2

          1. soru: Bu görselde dönemine göre gelecekten birisi yer alıyor, sizce hangisi?

        • 3

          Cevap: Arkada suyu taşıyan iki erkekten sağda olan gelecekten geliyor. Odunu taşımadığı diğer elinde bir el feneri var.

        • 4

          2. soru: Diyelim ki canavarların yaşadığı çok derin ve karanlık bir çukura düştünüz. Sadece 3 iksiriniz var; biri sizi büyütüyor, biri size kanat verir ve biri de sizi görünmez yapar. Hangisini seçersiniz?

        • 5

          Cevap: Eğer büyürseniz çukurdan çıkamazsınız, kendinizi görünmez yaparsanız canavarlar yine de kokunuzu alıp size saldırabilir. Bu durumda doğru seçenek size kanat veren iksiri içip uçarak kaçmanız olacaktır.

        • 6

          3. soru: Görseldeki hırsız kim?

        • 7

          Cevap: En sağda duran kadın hamile değil, karnında ekmek var dolayısıyla hırsız o.

        • 8

          4. soru: Görseldeki yanlışlık nedir?

        • 9

          Cevap: Görseldeki 3 ve 18 rakamları aşağıya bakıyor yani ters asılmış.

        • 10

          5. soru: Yakalayabileceğiniz ama asla fırlatamayacağınız şey nedir?

        • 11

          Cevap: Soğuk

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynakları: Bright Side

        Yazı Boyutu
