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        Haberler Ekonomi Girişimcilik BTM'de yeni hedef yerli unicorn çıkarmak - Girişimcilik Haberleri

        BTM'de yeni hedef yerli unicorn çıkarmak

        Dünyada ilk kez bir oda tarafından kurulan kuluçka merkezi olma özelliğine sahip Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), bünyesinden unicorn (milyar dolarlık girişim) çıkarmayı hedefliyor. BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, 2017'den bu yana destekledikleri girişimlerin 920 milyon Türk lirasından fazla yatırım aldığını söyledi. Elbaşı, önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok unicorn çıkmasını hedeflediklerini belirtti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 12:10 Güncelleme: 05.04.2024 - 12:10
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        BTM'de yeni hedef yerli unicorn çıkarmak
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        İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından 2017 yılında girişimcilerin desteklenmesi amacıyla kurulan BTM, geride bıraktığı 7 yılı değerlendirmek ve gelecek hedeflerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenledi.

        Toplantıda konuşan BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı, bu zamana kadar 5 bin 499 startup'ta toplam 9 bin 222 girişimciye destek verdiklerini belirterek, "Girişimlerimiz 7 yıl içinde 920 milyon Türk lirasından fazla yatırım aldı, ulaştıkları yatırım değerlemesi ise 7 milyar Türk lirasını geçti" dedi.

        BTM'nin kurulduğu günden beri sürekli yükselen bir grafik çizdiğine dikkat çeken Elbaşı, "Ancak küresel resesyon, Silikon Vadisi Bankası'nın batışı ve savaşlar nedeniyle 2023 yılı küresel girişimcilik ekosistemi açısından olumlu geçen bir yıl olmadı. 2021 yılında tüm dünyada 622 yeni unicorn çıkmıştı. 2022'de bu sayı 348'e, 2023'te 100'e düştü. Startup finansmanı son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2022'de dünyada 42 bin startup yatırım alırken, 2023'te bu sayı 29 bine düştü. Toplam yatırım miktarı 426 milyar dolardan 248 milyar dolara indi. Avrupa'da girişimlere yatırım bir önceki yıla göre yüzde 39 azaldı" diyerek global arenada yaşananları özetledi.

        'HEDEF UNICORN ÇIKARMAK'

        2023'te 1.260 girişime sahip 1.740 girişimciyi desteklediklerini aktaran Elbaşı, "Bu girişimlerin yüzde 41,41'inin yapay zekâ algoritmalarını kullanması, yüzde 44'üne yakınının SaaS modeline sahip olması bu iki alanda çalışan girişimlerin ülkemizde önemli bir artış gösterdiğine işaret ediyor. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da her sektörden, tüm seviyelerdeki girişimi desteklemeye ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

        Elbaşı, BTM girişimlerinin 2023 yılında 247 milyon Türk lirası tutarında yatırım alarak, 2.2 milyar Türk lirası yatırım değerlemesi elde ettiklerine de dikkat çekti.

        Elbaşı, önümüzdeki dönemde BTM bünyesinden birçok unicorn çıkmasını hedeflediklerini aktardı.

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