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        Haberler Ekonomi Teknoloji BTK'ya 25 milyar liralık bütçe - Teknoloji Haberleri

        BTK'ya 25 milyar liralık bütçe

        Düzenleyici ve denetleyici kurumların 2024 yılı bütçesinden alacağı pay 38 milyar 381 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Bu ödeneğin 25 milyar lirası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ayrılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 10:03 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:03
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        BTK'ya 25 milyar liralık bütçe
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        2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, düzenleyici ve denetleyici kurumlara gelecek yıl için toplam 138 milyar 381 milyon 178 bin lira ödenek tahsis edildi.

        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 25 milyar liralık ödenekle bütçeden en yüksek payı alacak kurum oldu.

        Gelecek yıl bütçesinden Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna (BDDK) 4 milyar 409 milyon lira, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) 1 milyar 783 milyon 367 bin lira, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) 1 milyar 500 milyon lira, Nükleer Düzenleme Kurumuna 1 milyar 419 milyon 492 bin lira, Kamu İhale Kurumuna (KİK) 1 milyar 200 milyon lira, Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) 1 milyar 81 milyon 766 bin lira, Rekabet Kurumuna 913 milyon 53 bin lira, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumuna 404 milyon 700 bin lira, Kişisel Verileri Koruma Kurumuna 342 milyon 300 bin lira, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumuna 327 milyon 500 bin lira kaynak sağlanacak.

        2024 yılı için düzenleyici ve denetleyici kurumlara bütçeden ayrılan paylar şöyle:

        KURUMLAR TOPLAM (TL)
        RTÜK 1.081.766.000
        BTK 25.000.000.000
        SPK 1.500.000.000
        BDDK 4.409.000.000
        EPDK 1.783.367.000
        KİK 1.200.000.000
        Rekabet Kurumu 913.053.000
        Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 404.700.000
        Kişisel Verileri Koruma Kurumu 342.300.000
        Nükleer Düzenleme Kurumu 1.419.492.000
        Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu 327.500.000
        Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Toplamı 38.381.178.000
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